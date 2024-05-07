Ці продукти підвищують ризик захворіти на рак: зменшіть їх споживання

Що треба знати про небезпечні продукти

Дієтолог Метью Ламберт повідомив, що люди повинні вживати більше поживних речовин, споживаючи принаймні п’ять порцій різних фруктів і овочів щодня, включаючи цільнозернові продукти, такі як квасоля та сочевиця, а також несолоні горіхи та насіння.

"Ці види їжі містять більше поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та клітковина, що, серед іншого, важливо для зниження ризику раку кишечника", - додав експерт.

Ламберт також поділився своїм списком заборонених продуктів, до якого входять оброблене м’ясо, алкоголь, червоне м’ясо, солодка та смажена їжа.

Які продукти краще не вживати

Оброблене м'ясо

У 2015 році Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувало оброблене м’ясо як "канцерогенне для людини", зазначивши, що існує достатньо доказів епідеміологічних досліджень того, що вживання обробленого м’яса викликає колоректальний рак.

Згідно з даними ВООЗ, оброблене м’ясо солили, сушили, ферментували, коптили або готували іншим способом, щоб підсилити смак або покращити збереження. Згідно з даними ВООЗ, деякі з цих методів приготування можуть утворювати потенційно канцерогенні хімічні речовини. Прикладами обробленого м’яса є хот-доги, шинка, сосиски, солонина та в’ялена яловичина.

Алкоголь

Вживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку порожнини рота та горла, гортані, стравоходу, товстої та прямої кишки, печінки та грудей.

"Вживання алкоголю не приносить ніякої користі для здоров’я", - сказав Ламберт.

Оскільки навіть невелика кількість алкоголю може збільшити ризик раку, ми рекомендуємо не вживати алкоголь.Жінкам радять обмежити вживання алкоголю одним напоєм на день, а чоловікам - не більше двох на день. Дорослі старше 65 років не повинні вживати більше одного напою на день.

Червоне м'ясо

Також у 2015 році IARC оголосив, що червоне м’ясо - яловичина, телятина, свинина, баранина, баранина, конина та козятина "імовірно канцерогенне для людини".

Найвагомішим, але все ще обмеженим доказом зв’язку з вживанням червоного м’яса є колоректальний рак. Також є докази зв’язку з раком підшлункової залози та раком передміхурової залози.

Людям радять обмежити споживання червоного м’яса до трьох порцій на тиждень, що еквівалентно приблизно 350-500 грамам.

Солодка та смажена їжа

Надмірна вага або ожиріння пов’язані з вищим ризиком розвитку 13 типів раку. Людям радять їсти менше продуктів, які піддалися обробці, з високим вмістом насичених жирів, цукру та солі.

Це стосується таких продуктів, як торти, печиво, тістечка, чіпси, підсолоджені напої та фаст-фуд та інше.

Хоча немає жодних доказів того, що кондитерські вироби можуть безпосередньо спричинити рак, оскільки невеликі кількості можуть містити багато калорій і їх легко споживати надмірно, з часом вони можуть призвести до збільшення ваги.