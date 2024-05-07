Эти продукты повышают риск заболеть раком: уменьшите их потребление

Что нужно знать об опасных продуктах

Диетолог Мэтью Ламберт сообщил, что люди должны употреблять больше питательных веществ, потребляя по крайней мере пять порций различных фруктов и овощей ежедневно, включая цельнозерновые продукты, такие как фасоль и чечевица, а также несоленые орехи и семена.

"Эти виды пищи содержат больше питательных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка, что среди прочего важно для снижения риска рака кишечника", - добавил эксперт.

Ламберт также поделился своим списком запрещенных продуктов, включающим обработанное мясо, алкоголь, красное мясо, сладкую и жареную пищу.

Какие продукты лучше не употреблять

Обработанное мясо

В 2015 году Международное агентство по исследованию рака (IARC) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало обработанное мясо как "канцерогенное для человека", отметив, что существует достаточно доказательств эпидемиологических исследований того, что употребление обработанного мяса вызывает колоректальное рак.

Согласно данным ВОЗ, обработанное мясо солили, сушили, ферментировали, коптили или готовили другим способом, чтобы усилить вкус или улучшить сохранность. Согласно данным ВОЗ, некоторые из этих методов приготовления могут образовывать потенциально канцерогенные химические вещества. Примерами обработанного мяса являются хот-доги, ветчина, сосиски, солонина и вяленая говядина.

Алкоголь

Употребление алкоголя повышает риск развития рака полости рта и горла, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и груди.

"Употребление алкоголя не приносит никакой пользы для здоровья", - сказал Ламберт.

Поскольку даже небольшое количество алкоголя может увеличить риск рака, мы рекомендуем не употреблять алкоголь. Женщинам советуют ограничить употребление алкоголя одним напитком в день, а мужчинам – не больше двух в день. Взрослые старше 65 лет не должны употреблять более одного напитка в день.

Красное мясо

Также в 2015 году IARC объявил, что красное мясо - говядина, телятина, свинина, баранина, баранина, конина и козля "вероятно канцерогенное для человека".

Самым весомым, но все еще ограниченным доказательством связи с употреблением красного мяса является колоректальный рак. Есть также доказательства связи с раком поджелудочной железы и раком предстательной железы.

Людям советуют ограничить потребление красного мяса до трех порций в неделю, что эквивалентно примерно 350-500 граммам.

Сладкая и жареная еда

Избыточный вес или ожирение связаны с более высоким риском развития 13 типов рака. Людям советуют есть меньше подвергшихся обработке продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли.

Это касается таких продуктов, как торты, печенье, пирожные, чипсы, подслащенные напитки и фаст-фуд.

Хотя нет никаких доказательств того, что кондитерские изделия могут непосредственно повлечь за собой рак, поскольку небольшие количества могут содержать много калорий и их легко потреблять чрезмерно, со временем они могут привести к увеличению веса.