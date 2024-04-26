Американський мільйонер назвав всього один продукт, який продовжує життя

Брайан Джонсон, мільярдер та підприємець, який став популярним через своє рішення зробити переливання крові свого 17-річного сина з метою зберегти молодість, заявив про намір поділитися "секретним інгредієнтом", що, за його словами, може продовжити тривалість життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео на YouTube з мільйонером.

Що радить вживати для молодості мільйонер

Так, відомий технологічний магнат, відомий своєю пристрастю до боротьби зі старінням, недавно поділився одним зі своїх ключових інгредієнтів, який він вживає щодня, щоб залишатися молодим. Мова про шоколад.

Брайан стверджує, що протягом трьох років щодня їсть шоколад і це дозволяє йому "обдурити старіння".

Брайан розказав про секрет його молодості (Скриншот)

В чому переваги какао

Брайан Джонсон розповідає про свою щоденну практику вживання дозованої порції какао, яку він вважає корисною для здоров'я.

Він пояснює, що какао має численні переваги для організму і стверджує, що щоденне вживання здорової кількості цього продукту може допомогти здоров'ю мозку, покращити виконавчу функцію, зберегти довготривалу пам'ять та підтримати здоров'я серця.

Однак він наголошує, що не все какао, яка продається в магазинах, є якісним.

Яке какао радить мільйонер

Брайан Джонсон надає поради щодо вибору високоякісного какао, які можуть бути корисними для споживачів.

Чистота

Перше, на що варто звернути увагу, це чистота продукту. Важливо обирати какао, яке не містить додаткових добавок або заповнювачів, або ж не було піддане обробці, яка може змінити його склад.

Стан

Другий аспект - це стан какао. Воно не повинно бути розтертим або пошкодженим, оскільки це може вказувати на те, що продукт втратив свою якість або був забруднений.

Перевірка на вміст важких металів

Ще одна важлива річ - це перевірка какао на наявність важких металів, таких як свинець, кадмій та інші. Високий вміст цих речовин може бути шкідливим для здоров'я.

Вміст флавонолів

Нарешті, важливо впевнитися, що обране какао має високий вміст флавонолів. Флавоноли - це антиоксиданти, які можуть мати корисний вплив на здоров'я серця та когнітивні функції.