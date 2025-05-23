Ці продукти небезпечні для хом’яків: ви точно давали бодай один

Солодощі

Цукор і шоколад можуть викликати в хом’яків ожиріння, діабет і розлади травлення. Особливо небезпечні вони для джунгарських і роборовських хом’яків, які схильні до ендокринних хвороб.

Мед в чистому вигляді викликає алергію в сирійських і джунгарських хом’яків. Навіть при застуді мед дозволено лише у воді й тільки при відсутності алергії.

Сіль, спеції та молочні продукти

Сіль та спеції негативно впливають на нирки, серце й шлунок хом’яка. Вони можуть стати причиною серйозного запалення органів травлення.

Молоко, сметана, жирний сир або вершки - занадто жирні й важкі для організму хом’яка. Їх вживання викликає розлади травлення та проблеми з печінкою.

Овочі та фрукти

Капуста (особливо білокачанна) викликає газоутворення і може призвести до смерті хом’яка. Гриби є надто важкими для перетравлення його організмом.

Цитрусові, ананас, ківі та гранат містять кислоти, що дратують шлунок хом’яка і викликають алергію. Арбуз і диня можуть містити нітрати та давати зайве навантаження на нирки.

Майже усі продукти людського раціону небезпечні для хом'яків (фото: Pixabay.com)

Хліб, випічка та інші небезпечні продукти

Білий і чорний хліб спричиняють ожиріння, діабет або газоутворення у хом’яків. Печиво містить консерванти, ароматизатори й сіль, що шкодять здоров’ю.

Ковбаса, мюслі, макарони та сухі сніданки містять сіль, спеції, шоколад і добавки, небезпечні для маленьких гризунів.

Абрикосові й вишневі кісточки, як і мигдаль, мають синильну кислоту - справжню отруту для хом’яка.

Напої та продукти з холодильника

Соки з магазину, газована вода або солодкі напої взагалі не підходять для хом’яків. Вони містять цукор, барвники та консерванти, які отруюють організм тваринки.

Продукти з холодильника (навіть овочі чи фрукти) можуть викликати переохолодження шлунка. А це призводить до спазмів, здуття й навіть смерті улюбленця.