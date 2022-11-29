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Ці продукти насправді можна їсти під час грудного вигодовування: ви буде здивовані

Які продукти можна їсти при грудному вигодовуванні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Найважливіше при грудному вигодовуванні - це повноцінне і безпечне харчування для малюка і правильне харчування для годуючої мами. Через грудне молоко дитина отримує всі необхідні для росту і розвитку. Якщо мама харчується правильно, то малюкові не загрожують проблеми зі здоров’ям.

Про це розповіла акушер-гінеколог, лікар УЗД Ольга Янюк в Instagram.

Лікар каже, що годуючій мамі можна їсти повноцінно і різноманітно. Їжа повинна бути смачною та корисною. Варто забути про "пусту" гречку та каші.

Зокрема, у список дозволених продуктів та процедур входять:

  • Можна їсти сирі червоні, жовті, зелені фрукти та овочі. Все це в раціон потрібно вводити поступово та дозовано;
  • Солодощі, але без барвників та консервантів. Сухофрукти, печиво, зефір, халву, пудинг, варення, згущене молоко і навіть шоколад;
  • Часник та цибулю (2-3 зубчики часнику, одна цибулина). Вони не проникають у молоко, тому не призводять до відмови від грудей;
  • Можна пити каву, навіть без молока, ви можете вжити цілих 300 мг кофеїну за добу, а це 2-3 чашки кави;
  • Капусту і боби. Краще споживати ці продукти у провареному чи запеченому вигляді;
  • Можна лікувати зуби зі знеболенням, приймати лікарські засоби сумісні з грудним вигодовуванням у разі необхідності;
  • Робити УЗД, МРТ та рентген;
  • Дозволено фарбувати волосся, робити манікюр та педикюр з покриттям;
  • Робити спа-процедури, масаж та відвідувати спортивний зал;
  • Можна робити косметологічні процедури для обличчя (чистки та пілінги).

Що їсти не рекомендується

У період грудного вигодовування жінкам забороняється:

  • Вживати будь-які алкогольні та слабоалкогольні напої;
  • Всі солодощі з барвниками та ароматизаторами;
  • Всі види консервів м’ясних, рибних, овочевих. Також напівфабрикати, мариновані овочі та фрукти, продукти з додаванням гострих спецій;
  • Копченості, сало, свинина, ковбаси, сосиски та солоні сири.

Раніше ми повідомляли, чи можна спланувати стать майбутньої дитини.

Також ми писали, який сир категорично заборонено їсти під час вагітності.

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