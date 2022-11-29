Эти продукты на самом деле можно есть во время грудного вскармливания: вы будете удивлены

Самое важное при грудном вскармливании - это полноценное и безопасное питание для малыша и правильное питание для кормящей мамы. Через грудное молоко ребенок получает все необходимые для роста и развития. Если мама питается правильно, малышу не угрожают проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Ольга Янюк в Instagram.
Врач говорит, что кормящей маме можно есть полноценно и разнообразно. Еда должна быть вкусной и полезной. Следует забыть о "пустой" гречке и каше.
В частности, в список разрешенных продуктов и процедур входят:
Можно есть сырые красные, желтые, зеленые фрукты и овощи. Все это в рацион нужно вводить постепенно и дозировано;
Сладости, но без красителей и консервантов. Сухофрукты, печенье, зефир, халву, пудинг, варенье, сгущенку и даже шоколад;
Чеснок и лук (2-3 зубчика чеснока, одна луковица). Они не проникают в молоко, поэтому не приводят к отказу от груди;
Можно пить кофе, даже без молока, вы можете употребить целых 300 мг кофеина в сутки, а это 2-3 чашки кофе;
Капуста и бобы. Лучше потреблять эти продукты в проваренном или запеченном виде;
Можно лечить зубы с обезболиванием, принимать лекарственные средства совместимые с грудным вскармливанием по необходимости;
Делать УЗИ, МРТ и рентген;
Разрешено окрашивать волосы, делать маникюр и педикюр с покрытием;
Делать спа-процедуры, массаж и посещать спортивный зал;
Можно делать косметологические процедуры для лица (чистки и пилинги).
Что есть не рекомендуется
В период грудного вскармливания женщинам запрещается:
Употреблять любые алкогольные и слабоалкогольные напитки;
Все сладости с красителями и ароматизаторами;
Все виды мясных, рыбных, овощных консервов. Также полуфабрикаты, маринованные овощи и фрукты, продукты с добавлением острых специй;
Копченость, сало, свинина, колбасы, сосиски и соленые сыры.