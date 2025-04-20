Ці продукти не можна поєднувати з маслом: тільки зашкодите собі

Вершкове масло - незамінний продукт у харчуванні українців, але у поєднанні з певними продуктами, воно може не тільки втратити свої властивості, але і стати шкідливим.

З чим краще не поєднувати вершкове масло, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Obet.

Що треба знати про вершкове масло?

Як продукт, багатий насиченими жирами та жиророзчинними вітамінами, він відіграє важливу роль у нашому раціоні. Однак не кожен кулінарний дует з маслом приносить користь. Неправильні поєднання можуть не тільки навантажити травну систему, але й ускладнити засвоєння цінних поживних речовин.

Поєднання масла і червоного м'яса

Популярне на українському столі поєднання вершкового масла та червоного м’яса підвищує деякі ризики для здоров’я. Обидва продукти містять велику кількість насичених жирів, що може призвести до підвищення рівня ЛПНЩ, відомого як "поганий" холестерин. Фахівці підкреслюють, що надлишок жиру в одному прийомі їжі обтяжливо впливає на печінку і всю систему травлення. Замість жирної ковбаси або шинки варто приготувати бутерброд з маслом і нежирним холодним м'ясом.

Риба з маслом

Жирна риба, така як лосось і скумбрія, є джерелом цінних омега-3 жирних кислот, які благотворно впливають на здоров'я серця і мозку. Однак смаження або запікання такої риби на вершковому маслі може дати зворотний ефект. Насичені жири, що містяться у вершковому маслі, можуть послабити дію омега-3, а надлишок жиру в одному прийомі їжі не тільки перешкоджатиме травленню, але й негативно вплине на засвоєння поживних речовин.

Вершкове масло і жирні молочні продукти

Це важкий для травлення дует. Вибір інгредієнтів у меню має вирішальне значення - поєднання масла з жирними молочними продуктами, такими як вершки або сир, може бути важким для нашої травної системи. Величезна концентрація насичених жирів в одній страві робить організм менш ефективним у засвоєнні білка, основної поживної речовини в молочних продуктах. Експерти рекомендують віддавати перевагу легким добавкам, таким як свіжі овочі або трохи оливкової олії, які полегшують перетравлення молочних продуктів.

Краще без смаження

Вершкове масло надає смаженій їжі характерний смак, але це не найкращий вибір. Річ у тому, що він має низьку температуру диму і швидко починає горіти. Не підходить для тривалого смаження. Як максимум, з ним можна приготувати швидку напіврідку яєчню.