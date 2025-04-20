Эти продукты нельзя сочетать с маслом: только навредите себе

Сливочное масло - незаменимый продукт в питании украинцев, но в сочетании с определенными продуктами, оно может не только потерять свои свойства, но и стать вредным.

С чем лучше не сочетать сливочное масло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Obet .

Что нужно знать о сливочном масле?

Как продукт, богатый насыщенными жирами и жирорастворимыми витаминами, он играет важную роль в нашем рационе. Однако не каждый кулинарный дуэт с маслом приносит пользу. Неправильные сочетания могут не только нагрузить пищеварительную систему, но и затруднить усвоение ценных питательных веществ.

Сочетание масла и красного мяса

Популярное на украинском столе сочетание сливочного масла и красного мяса повышает некоторые риски для здоровья. Оба продукта содержат большое количество насыщенных жиров, что может привести к повышению уровня ЛПНП, известного как "плохой" холестерин. Специалисты подчеркивают, что избыток жира в одном приеме пищи обременительно влияет на печень и всю систему пищеварения. Вместо жирной колбасы или ветчины стоит приготовить бутерброд с маслом и нежирным холодным мясом.

Рыба с маслом

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, является источником ценных омега-3 жирных кислот, которые благотворно влияют на здоровье сердца и мозга. Однако жарка или запекание такой рыбы на сливочном масле может дать обратный эффект. Насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, могут ослабить действие омега-3, а избыток жира в одном приеме пищи не только будет препятствовать пищеварению, но и негативно повлияет на усвоение питательных веществ.

Сливочное масло и жирные молочные продукты

Это тяжелый для пищеварения дуэт. Выбор ингредиентов в меню имеет решающее значение - сочетание масла с жирными молочными продуктами, такими как сливки или творог, может быть тяжелым для нашей пищеварительной системы. Огромная концентрация насыщенных жиров в одном блюде делает организм менее эффективным в усвоении белка, основного питательного вещества в молочных продуктах. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение легким добавкам, таким как свежие овощи или немного оливкового масла, которые облегчают переваривание молочных продуктов.

Лучше без жарки

Сливочное масло придает жареной пище характерный вкус, но это не лучший выбор. Дело в том, что он имеет низкую температуру дыма и быстро начинает гореть. Не подходит для длительной жарки. Как максимум, с ним можно приготовить быструю полужидкую яичницу.