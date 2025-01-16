Вони викликають камені. Названо 7 продуктів, які щодня калічать ваш жовчний

Жовчний міхур - невеликий, але дуже важливий орган, що забезпечує зберігання та виділення жовчі для перетравлення жирів. Однак неправильний раціон харчування може призвести до захворювань цього органу, наприклад, до застою жовчі або утворення каменів.

Які саме продукти негативно впливають на цей орган - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які продукти можуть провокувати проблеми із жовчним міхуром

Жирне м'ясо та риба

Жирні сорти м'яса та риби – це серйозне навантаження на жовчний міхур, для їх перероблення потрібна велика кількість жовчі. Особливо якщо багато споживати баранину, свинину, лосось та тунець. Якщо м'ясо, то краще споживати відварену курятину та телятину, що стосується риби — корисними будуть оселедець та тріска.

Міцний бульйон

Йдеться про міцний м'ясний та грибний бульйон. Така страва може бути смачною, проте містить у своєму складі речовини, які провокують утворення каменів. Корисною альтернативою стануть овочеві супи, вони легкі та містять вітаміни та мінеральні речовини.

Гострі продукти

Якщо у вас проблеми з жовчним міхуром не бажано споживати хрін, редьку, часник та гірчицю, які подразнюють стінки жовчного міхура. Корисною є оливкова олія, яка дбайливо ставиться до жовчного міхура, покращує травлення та знижує ймовірність формування каменів.

Кислі ягоди та фрукти

Вони посилюють спазми мускулатури жовчного міхура, особливо це стосується цитрусових та журавлини. Жовчний полюбляє абрикоси, персики, яблука та малину.

Петрушка, щавель та шпинат

Зелень також може негативно вплинути на жовчний міхур. Не варто зловживати щавлем, шпинатом та петрушкою, краще додайте до раціону більше помаранчевих овочів, наприклад, моркву та гарбуз. У їхньому складі підвищений вміст каротину, який, трансформуючись у вітамін А, нормалізує роботу жовчного міхура.

Алкоголь

Алкогольні напої викликають спазм жовчної протоки, через що може виникнути застій жовчі. Натомість порадують жовчний міхур очищальний буряковий сік та відвар шипшини, який містить велику кількість натурального вітаміну С.

Безалкогольні напої

Газовані напої сприяють підвищеному газоутворенню в кишківнику, негативно впливають на вироблення та відтік жовчі, провокують застій рідини в організмі. З міцним чаєм та кавою теж слід бути обережними.