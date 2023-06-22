Ці продукти крадуть вашу молодість: уникайте їх

Зупинити старіння поки нікому не вдавалося, втім не варто самостійно його прискорювати. Медики уже давно довели, що їжа значно впливає на цей процес. Деякі продукти здатні провокувати старіння, інші ж навпаки сповільнюють його.
Про те, які продукти прискорюють процес старіння, розповіла нутриціолог Віра Курин у своєму Instagram.
За словами нутриціолога, глюкоза "оцукровує" колаген, тим самим руйнуючи його. Якщо колагену стає менше, то з'являються зморшки, в'ялість шкіри та хворі суглоби. Також підвищується ризик виникнення запалень, яке руйнує клітини, органи та запускає процес старіння.
Всякий цукор, навіть коричневий кокосовий чи сироп топінамбура - все одно він вбиває молодість.
Сосиски, чипси, бургері містять величезну кількість консервантів, барвників та інших токсинів і також трансжири, які не варто вживати в жодній кількості. Всі це компоненти викликають запалення і прискорюють старіння.
Такі продукти дуже часто містять антибіотики, гормони та високоалергенний білок, а також лактозу, який з віком організм майже не засвоює.
Рафіновані олії, які в процесі виробництва перетворилися на трансжири або розбавилися хімією можуть не лише красти молодість, а й призвести до гормональних збоїв та набору зайвої ваги.
Такі дріжджі є в майже кожному переробленому продукті від хліба до сиру.
Споживання червоного м'яса варто скоротити до двох разів на тиждень. Також не варто засмажувати таке м'ясо, оскільки подібна їжа також прискорює процес старіння.
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