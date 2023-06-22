Ці продукти крадуть вашу молодість: уникайте їх

Цукор та швидкі вуглеводи

За словами нутриціолога, глюкоза "оцукровує" колаген, тим самим руйнуючи його. Якщо колагену стає менше, то з'являються зморшки, в'ялість шкіри та хворі суглоби. Також підвищується ризик виникнення запалень, яке руйнує клітини, органи та запускає процес старіння.

Всякий цукор, навіть коричневий кокосовий чи сироп топінамбура - все одно він вбиває молодість.

Напівфабрикати та фастфуд

Сосиски, чипси, бургері містять величезну кількість консервантів, барвників та інших токсинів і також трансжири, які не варто вживати в жодній кількості. Всі це компоненти викликають запалення і прискорюють старіння.

Молочні продукти

Такі продукти дуже часто містять антибіотики, гормони та високоалергенний білок, а також лактозу, який з віком організм майже не засвоює.

Випічка, що містить термофільні дріжджі

Рафіновані олії, які в процесі виробництва перетворилися на трансжири або розбавилися хімією можуть не лише красти молодість, а й призвести до гормональних збоїв та набору зайвої ваги.

Такі дріжджі є в майже кожному переробленому продукті від хліба до сиру.

Червоне м'ясо

Споживання червоного м'яса варто скоротити до двох разів на тиждень. Також не варто засмажувати таке м'ясо, оскільки подібна їжа також прискорює процес старіння.