Эти продукты воруют вашу молодость: избегайте их

Сахар и быстрые углеводы

По словам нутрициолога, глюкоза "осахаривает" коллаген, тем самым разрушая его. Если коллагена становится меньше, то появляются морщины, дряблость кожи и больные суставы. Также повышается риск возникновения воспалений, разрушающих клетки, органы и запускающих процесс старения.

Всякий сахар, даже коричневый кокосовый или сироп топинамбура - все равно он убивает молодость.

Полуфабрикаты и фастфуд

Сосиски, чипсы, бургеры содержат множество консервантов, красителей и других токсинов и также трансжиры, которые не стоит употреблять ни в каком количестве. Все эти компоненты вызывают воспаление и ускоряют старение.

Молочные продукты

Такие продукты часто содержат антибиотики, гормоны и высокоаллергенный белок, а также лактозу, который с возрастом организм почти не усваивает.

Выпечка, содержащая термофильные дрожжи

Рафинированные масла, которые в процессе производства превратились в трансжиры или разбавились химией, могут не только воровать молодость, но и привести к гормональным сбоям и набору лишнего веса.

Такие дрожжи есть в каждом переработанном продукте от хлеба до сыра.

Красное мясо

Употребление красного мяса следует сократить до двух раз в неделю. Также не стоит зажаривать такое мясо, поскольку подобная еда также ускоряет процесс старения.