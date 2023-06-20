Ці продукти корисні для жіночого здоров'я: включіть їх в раціон

Необхідні для організму вітаміни та мінерали найкраще отримувати з їжі. Так вони ліпше засвоюються, ніж із фармацевтичних комплексів.

Про те, які продукти корисні для жіночого здоров'я, розповіла нутриціолог Марія Повниця у своєму Instagram.

Насіння льону та жирна риба

Жирна риба та льон містять цінні кислоти омега-3, які важливі для вироблення гормонів репродуктивної системи. Також жирна риба корисна для серцево-судинної системи також для волосся, шкіри та нігтів.

Насіння льону захищає жіночий організм від новоутворень і допомагає полегшити прояви клімаксу й дискомфорту, пов'язаного з менопаузою. Також насіння льону сприяє нормалізації рівня холестерину.

Яєчні жовтки

Яєчні жовтки містять корисний холестерин, який є складовою оболонки гормонів. Також вони корисні для вагітних, оскільки допомагають зменшити вірогідність виникнення дефектів нервової трубки плоду.

До цього ж жовтки корисні при розладах нервової системи, стресах, захворюваннях травного тракту і печінки.

Корисні жири

Достатня норма калорій та кількості жирів - важливо для регулярного менструального циклу. Тому що, при великому дефіциті калорій чи браку в раціону саме корисних жирів, може спостерігатися збій циклу.

Корисні жири містяться в оливковій олії, авокадо, оливках, насіннях кунжуту, соняшнику, гарбузовому насінні тощо.

Кисломолочні продукти та квашена капуста

Кисломолочні продукти (кефір, сметана, ряжанка) та квашена капуста важливі для підтримки хорошої бактеріальної мікрофлори слизових оболонок статевих органів.