Ці продукти категорично не можна їсти перед тим, як збираєтеся плавати

Багато з нас чули ствердження, що треба уникати плавання після їжі, бо можуть статися судоми.

Яких продуктів слід уникати перед зануренням у воду, розповідаає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Foodnetwork.

Що треба знати про їжу і плавання

З’їсти що-небудь, щоб мати енергію, включаючи плавання, завжди є гарною ідеєю, але треба дати собі час, щоб перетравити ці поживні речовини.

Хоча наявність їжі у вашому шлунку не дасть вам потонути, як у забобонах, є кілька вагомих причин, щоб дати собі час переварити цю їжу або закуску перед купанням.

Під час занурення у воду відбувається кілька фізіологічних змін. Зміна температури, а також збільшення рухів рук і ніг під час плавання, які перенаправляють кровотік із центру вашого тіла (де живіт). Це перемикання може призвести до дискомфорту в животі та легких спазмів, якщо ви активно перетравлюєте їжу.

Подібно до того ж, якщо ви коли-небудь стрибали у воду і відразу відчували бажання піти в туалет, це можна пояснити тиском води, що тисне на ваш живіт.

Ці функції організму цілком нормальні, і до них треба підлаштуватись, враховуючи час травлення та відмовляючись від певної їжі.

Яких продуктів треба уникати перед плаванням

Картопля фрі

Забудьте про цей продукт, перш ніж відправитися у воду. Смажена їжа з високим вмістом жиру, як-от картопля фрі, перетравлюється набагато довше - те саме стосується смаженої курки, паличок моцарели та інших улюблених закусок.

Гостра їжа

Пляжний день може бути не найкращим часом для великої кількості гострої їжі. Пам’ятайте про рівень спецій, щоб уникнути можливого розладу шлунку, який може зірвати ваші плани щодо плавання.

Алкоголь

Коктейль біля басейну - одне з найбільших задоволень у житті, але зведіть до мінімуму алкогольні напої, коли збираєтесь у воду. Алкоголь не тільки погіршує вашу здатність плавати, але й може посилити зневоднення під час дня, проведеного під жарким сонцем. Залишайтеся зволоженими, випиваючи багато води між замовленнями коктейлів.

Кава

Напої з кофеїном, такі як кава, можуть прискорити травлення, стимулюючи природний рух їжі через шлунково-кишковий тракт. Оскільки вода вже створює додатковий тиск, зведіть кофеїн до мінімуму безпосередньо перед зануренням.

Ситні салати

Велика миска, наповнена сирими овочами та іншими додатками з високим вмістом клітковини, як-от квасоля, авокадо, горіхи та насіння, може призвести до відчуття надмірного насичення, якщо ви не перетравите все повністю перед плаванням.