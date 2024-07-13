Эти продукты категорически нельзя есть перед тем, как собираетесь плавать

Многие слышали утверждение, что нужно избегать плавания после еды, потому что в воде могут случиться судороги.

Какие продукты следует избегать перед погружением в воду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Foodnetwork.

Что нужно знать о еде и плавании

Съесть что-нибудь, чтобы иметь энергию, включая плавание, всегда является хорошей идеей, но нужно дать себе время, чтобы переварить эти питательные вещества.

Хотя наличие пищи в вашем желудке не даст вам утонуть, как в старых "страшилках", есть несколько веских причин, чтобы дать себе время переварить эту еду или закуску перед купанием.

При погружении в воду происходит несколько физиологических изменений. Изменение температуры, а также увеличение движений рук и ног во время плавания, которые перенаправляют кровоток центра вашего тела (где живот). Это переключение может привести к дискомфорту в животе и легким спазмам, если вы активно перевариваете пищу.

Подобно тому, если вы когда-нибудь прыгали в воду и сразу испытывали желание пойти в туалет, это можно объяснить давлением воды, давящей на ваш живот.

Эти функции организма вполне нормальны, и к ним нужно подстроиться, учитывая время пищеварения и отказываясь от определенной пищи.

Каких продуктов следует избегать перед плаванием

Картофель фри

Забудьте об этом продукте, прежде чем отправиться в воду. Жареная пища с высоким содержанием жира, например картофель фри, переваривается гораздо дольше - то же касается жареной курицы, палочек моцареллы и других любимых закусок.

Острая еда

Пляжный день может быть не лучшим временем для большого количества острой пищи. Помните об уровне специй, чтобы избежать возможного расстройства желудка, которое может сорвать ваши планы по плаванию.

Алкоголь

Коктейль у бассейна - одно из самых больших удовольствий в жизни, но сведите к минимуму алкогольные напитки, когда собираетесь в воду. Алкоголь не только ухудшает вашу способность плавать, но и может усилить обезвоживание в день, проведенный под жарким солнцем. Оставайтесь увлажненными, выпивая много воды между заказами коктейлей.

Кофе

Напитки с кофеином, такие как кофе, могут ускорить пищеварение, стимулируя естественное движение пищи через желудочно-кишечный тракт. Поскольку вода уже создает дополнительное давление, сведите кофеин к минимуму непосредственно перед погружением.

Сытные салаты

Большая миска, наполненная сырыми овощами и другими добавками с высоким содержанием клетчатки, например фасоль, авокадо, орехи и семена, может привести к ощущению чрезмерного насыщения, если вы не переварите все полностью перед плаванием.