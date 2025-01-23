Ці продукти калічать дитячий організм: що з їжі не можна давати постійно

Солоні закуски та снеки

Чіпси, солоні горішки, крекери та інші закуски містять велику кількість солі, трансжирів та штучних добавок. Надлишок солі може перевантажувати нирки дитини, а трансжири сприяти розвитку ожиріння та серцево-судинних хвороб.

Солодощі та кондитерські вироби

Шоколадні батончики, печиво з кремом та інші солодощі містять велику кількість цукру та штучних барвників. Регулярне споживання таких продуктів може призвести до карієсу, ожиріння, порушень обміну речовин і гіперактивності.

Газовані напої

Солодкі газовані напої є джерелом "порожніх" калорій, містять надмірну кількість цукру та кофеїну. Вони не лише шкодять зубам, але й сприяють підвищенню рівня глюкози в крові, що може викликати залежність від солодкого.

Напівфабрикати та фастфуд

Сосиски, ковбаси, заморожені котлети чи піца містять консерванти, харчові добавки та часто є джерелом насичених жирів. Їх регулярне споживання може негативно впливати на травну систему та спричиняти дефіцит корисних поживних речовин.

Жирні молочні продукти

Велика кількість жирних сирів, вершків або молока з високим вмістом жиру може перевантажувати організм дитини, особливо в ранньому віці. Лікарі рекомендують обирати продукти зниженої жирності.

Мед і горіхи до трьох років

Мед може викликати у малюків ботулізм через імовірність вмісту спор бактерій. Горіхи ж становлять ризик алергічних реакцій та задухи.

Що пропонувати замість цих продуктів?

Лікарі радять замінювати шкідливі снеки на фрукти, горіхи (для дітей старше трьох років), натуральний йогурт, а солодкі напої - на воду чи домашні компоти без цукру.

Раціон дитини має бути збалансованим, збагаченим вітамінами та мінералами. Регулярний контроль харчування допоможе забезпечити малюкові здоровий розвиток та гарне самопочуття.