Ці продукти допоможуть вам побороти неприємний запах з рота

Як позбутися неприємного запаху

Згідно з новими дослідженнями, один інгредієнт, який міститься в трьох харчових продуктах, може звести проблему нанівець.

"Пробіотики можуть пригнічувати розкладання амінокислот і білків анаеробними бактеріями в роті, таким чином стримуючи виробництво смердючих побічних продуктів", - каже автор дослідження доктор Лунцзян Лі з Сичуанського університету в Китаї.

Доктор Лі провів метааналіз семи клінічних випробувань, в яких взяли участь 278 осіб. Кількість учасників у кожному дослідженні була невеликою віком від 19 до 70 років.

Тяжкість неприємного запаху з рота визначалася рівнями летких сполук сірки, виявлених у роті.

Вчені знайшли продукти, які приберуть запах з рота (фото: Freepik)

Три дослідження включали оцінку нальоту на язиці, а ще три вимірювали його індекс. Вони були включені до аналізу, оскільки брудний язик і накопичення зубного каменю між зубами часто вважаються основними причинами неприємного запаху з рота.

Аналіз показав, що неприємний запах з рота значно зменшився у тих, хто отримував пробіотики, які містяться в певних продуктах. До них належать ферментовані продукти: білий йогурт, хліб на заквасці та суп місо.

Як лікувати неприємний запах з рота

Попри те, що неприємний запах з рота є особливо поширеним явищем, він небажаний для будь-якої людини.

Ретельна гігієна порожнини рота передбачає чищення зубів і ясен принаймні двічі на день протягом двох хвилин зубною пастою, що містить фтор. Корисно також щоденне використовувати скребок для язика та зубну нитку.

Не забувайте також про регулярні візити до стоматолога. Саме він може виявити проблеми ротової порожнини, які призводять до появи запаху.

До того ж проблема може бути пов'язаною не лише з ротовою порожниною, але й системою шлунково-кишкового тракту, тому стежте за своїм харчуванням і не ігноруйте симптоми, які можуть свідчити про хворобу.