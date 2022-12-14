Як не підчепити вірус у місцях великих скупчень людей: поради МОЗ

Зима - це просто райський період для різноманітних вірусів та інфекцій. Найкраще вони активізуються у великих скупченнях людей. Відповідно саме в цей момент ризик заразитися - найвищий.

Як цього можна уникнути та вберегти здоров'я розповіли в МОЗ.

Як запобігти інфекційному зараженню у скупченнях людей?

Проблема інфекційних хвороб постала для українців особливо гостро через повномасштабне вторгнення Росії. Річ у тім, що багато громадян стали біженцями або переселенцями та проживають у центрах допомоги разом з іншими.

Це є велике скупчення різних мало знайомих або незнайомих взагалі вам людей, тому ризик поширення вірусу зростає. Однак поради стосуються не лише центрів проживання, а й усіх інших місць громадських місць.

Якщо маєте потребу, носіть медичну захисну маску (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Для того, щоб не "підчепити" нічого в метро чи в черзі, дотримуйтеся декількох простих рекомендацій.

Не торкайтеся обличчя зайвий раз. Так ви можете занести бактерії з рук до слизових оболонок носа, рота або очей, що потягне за собою неприємні наслідки у вигляді захворювань цих органів.

Завжди мийте перед їдою руки. А якщо не маєте змоги, використайте антисептик. До речі, його корисно мати вдома на випадок зникнення води під час відключень. Таким чином ви все одно зможете дотримуватися правил гігієни.

Коли чхаєте або кашляєте, прикривайте рот ліктем або серветкою. Так ви запобіжите поширенню мікробів зі слини в повітрі. Після цього відразу викиньте серветку, а руки помийте.

Не вживайте продукти із простроченим терміном придатності та ті, що мають підозрілий запах або вигляд. Особливо будьте обережними із м'ясом, яйцями, непастеризованим молоком, погано помитими фруктами та овочами. Саме ці продукти псуються найшвидше під час відключень.

Якщо помітили в себе або в когось із вашого оточення симптоми будь-якої інфекції, зверніться до лікаря за діагнозом і фаховим лікуванням.