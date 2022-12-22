Эти продукты помогут вам побороть неприятный запах изо рта

Как избавиться от неприятного запаха

Согласно новым исследованиям, один ингредиент, содержащийся в трех пищевых продуктах, может свести проблему к нулю.

"Пробиотики могут подавлять разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, таким образом сдерживая производство зловонных побочных продуктов", - говорит автор исследования доктор Лунцзян Ли из Сычуанского университета в Китае.

Доктор Ли провел метаанализ семи клинических испытаний, в которых приняло участие 278 человек. Количество участников в каждом исследовании было небольшим возрастом от 19 до 70 лет.

Тяжесть неприятного запаха изо рта определялась уровнями летучих соединений серы, обнаруженных во рту.

Ученые нашли продукты, которые уберут запах изо рта (фото: Freepik)

Три исследования включали оценку налета на языке, а еще три измеряли его индекс. Они были включены в анализ, поскольку грязный язык и накопление зубного камня между зубами часто считаются основными причинами неприятного запаха изо рта.

Анализ показал, что неприятный запах изо рта значительно уменьшился у тех, кто получал пробиотики, содержащиеся в определенных продуктах. К ним относятся ферментированные продукты: белый йогурт, хлеб на закваске и суп-мисо.

Как лечить неприятный запах изо рта

Несмотря на то, что неприятный запах изо рта особенно распространенным явлением, он нежелателен для любого человека.

Тщательная гигиена полости рта подразумевает чистку зубов и десен по крайней мере дважды в день в течение двух минут зубной пастой, содержащей фтор. Полезно также использовать скребок для языка и зубную нить.

Не забывайте также о регулярных визитах к стоматологу. Именно он может выявить проблемы полости рта, приводящие к появлению запаха.

К тому же проблема может быть связана не только с полостью рта, но и с системой желудочно-кишечного тракта, поэтому следите за своим питанием и не игнорируйте симптомы, которые могут свидетельствовать о болезни.