Ці продукти багато хто вважає шкідливими, але вони корисні

Макаронні вироби

Здорова дієта не повинна бути нудною. Деякі продукти, які видаються неправильними, можуть бути корисними для вас. Важливо, як ви їх готуєте і як часто вони бувають на вашому столі. У макаронах мало жиру і солі, ви довше зберігаєте відчуття ситості та не схильні переїдати. Але стежте, чим ви їх заправляєте, оскільки соуси можуть значно збільшити жирність і сіль. Візьміть цільнозернову пасту та невелику кількість пармезану.

Червоне м'ясо

Воно має бути правильним - тобто не реберця або жирні гамбургери. Пісне червоне м'ясо - якщо ви зрізали весь видимий жир, є чудовим джерелом білка, жирних кислот омега-3, вітаміну В12, ніацину, цинку та заліза.

Попкорн

Шкідлива їжа, чи не так? Але не все так погано. Це незбиране зерно, багате на клітковину, яке допомагає насититися і підтримувати регулярний спосіб життя. Також містить вітамін В, марганець, магній та антиоксиданти, які можуть захистити вас від хвороб та пошкодження клітин. Ключем до збереження здоров'я є відмова від солі та олії.

Арахісове масло

Так, у ньому досить багато жиру. Але в основному це ненасичені види, що зовсім непогано для вас. Дослідження показали, що люди, які регулярно їдять горіхи або арахісову олію, з меншою ймовірністю захворіють на серцево-судинні захворювання або діабет 2 типу, ніж люди, які їх їдять рідко. Це також гарне джерело калію.

Шоколад

Вся справа у флавоноїдах, які можуть допомогти захистити вас від пошкодження клітин. Вони також можуть знизити ваш кров'яний тиск, покращити приплив крові до мозку та серцю та знизити ймовірність виникнення певних видів серцевих захворювань. Найкраще вибирати темний шоколад, тому що в ньому найбільше какао, в якому є флавоноїди, і найменше цукру.

Яйця

Вони дають вам повний спектр вітамінів групи B та амінокислот, які є будівельними блоками білка. Вони також є деякі поживні речовини, яких немає у багатьох продуктах, наприклад, вітамін Д і селен. А яйця на деякий час змушують почуватися ситими, що робить їх чудовим способом розпочати день.

Темне м'ясо курки

У ньому більше насичених жирів, ніж у білому м'ясі, але воно набагато багатше мінералами, такими як залізо, цинк та селен, а також вітамінами А, В та К. У ньому також багато таурину, який розщеплює жир та допомагає при запаленнях та кровотворенні.

Картопляний салат

Охолоджена картопля містить так званий "резистентний крохмаль", що діє як клітковина і може допомогти підтримувати регулярний раціон та здоров'я кишечника. Але в гарячому або холодному вигляді картопля містить багато поживних речовин, таких як калій та магній. Для заправлення салату використовуйте щось низькокалорійне.

Свинина

Якщо ви намагаєтеся схуднути, нежирна свиняча вирізка може стати тією секретною зброєю, яку ви так довго шукали. Включення її у свій звичайний раціон замість яловичини та курки допоможе вам скинути вагу та жирові відкладення, а також зменшити талію.

Авокадо

Не весь жир поганий. Авокадо пов'язаний зі здоровим серцем та гарним рівнем холестерину. Додавання його у звичайний раціон допоможе позбутися жиру на животі, захистити очі та шкіру.