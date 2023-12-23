7 ефективних способів скинути зайву вагу, якщо вам за 50

Скинути вагу після 50 років може бути непросто, оскільки переважна більшість процесів в організмі сповільнюється. Проте найважчою задачею є схуднення у складних зонах тіла, наприклад, живіт.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання про харчування Eat THis Not That ділиться ефективними порадами для схуднення у старшому віці.

Більше клітковини

Їжа з великою кількістю клітковини знижує ризик серцево-судинних захворювань і деяких видів раку, а також допомагати втрачати зайву вагу та жиру на животі.

Клітковина допомагає залишатися ситим довше, регулює рівень цукру в крові та сприяє травленню. Це своєю чергою запобігає переїданню та здуттю живота. Для більшості людей щоденна рекомендована норма клітковини становить 18-38 грамів на день.

Більше білка

З віком схуднути стає важче через недостатню кількість білка у раціоні. Він потрібен для збереження та нарощування м'язової маси. Цей процес прискорює метаболізм, сприяючи зменшенню абдомінального жиру.

Подібно до клітковини, споживання продуктів, багатих білком, також може допомогти вам відчувати ситість довше, на відміну від продуктів із низьким вмістом білка.

Більше здорових жирів

Джерела здорових жирів впливають на процес схуднення так само як білок і клітковина. Тому в раціон варто додавати авокадо, горіхи, насіння та оливкову олію.

Такі жири допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи накопиченню зайвих кілограмів навколо живота.

Обмежте споживання дуже обробленої їжі

Харчові продукти, які пройшли високий ступінь обробки часто мають високий вміст цукру, нездорових жирів і натрію.

Ще один аргумент проти споживання таких продуктів полягає в тому, що вони мають низький вміст клітковини та поживних речовин.

Контролюйте порції

З віком метаболізм в організмі сповільнюється, тому краще віддавати перевагу меншим порціям, щоб уникнути надмірного споживання калорій.

Крім того, контроль над порціями заохочує до уважного споживання їжі, адже ви починаєте краще розуміти сигнали голоду та ситості організму.

Контролюйте рівень цукру

Відмова від цукру чи зменшення його споживання є одним із найкращих способів схуднути в будь-якому віці. Дослідження показують, що надлишок цукру призводить до небажаної ваги, особливо в області живота.

Споживайте цільнозернові продукти

Споживання цільного зерна замість очищеного допомагає зменшити вагу та рівень вісцерального жиру. Це пов'язано зі збільшенням вмісту клітковини та білка в цільнозернових продуктах.

Почати перехід на цільнозернові продукти можна з цільнозернового хліба, пластівців, кіноа, цільнозернових макаронів тощо.