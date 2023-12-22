Не фрукти та овочі. Ці 5 продуктів підвищать ваш імунітет взимку

Зима - сезон светрів, сніжинок та застуд. Ні для кого не секрет, що холодна погода приносить із собою безліч чхань та хвороб, але є кілька маловідомих продуктів харчування, які можуть допомогти вам пережити сезон без застуди чи грипу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Livestrong.

Які продукти підвищать імунітет взимку

Всі ми знаємо, наскільки важливими є вітаміни А і С, Д і цинк. Але вони містяться не тільки в овочах та фруктах.

Яловичина

Порція яловичини забезпечує понад 100% необхідної денної норми цинку. Однак, якщо ви не м'ясоїд, деякі хороші веганські та вегетаріанські джерела поживних речовин включають сочевицю (23% денної норми), устриці (76% денної норми) та тофу (36% денної норми).

Цинк діє як кофактор чи помічник у багатьох хімічних реакціях, які зміцнюють нашу імунну систему.

Тунець

Тунець у баночках насправді є досить добрими джерелами вітаміну D (10% денної норми) з невеликою кількістю цинку (4% денної норми). Пам'ятайте, тунець – чудовий спосіб отримати безліч потужних поживних речовин для підвищення імунної функції.

Насіння соняшника

Насіння соняшника є відмінним джерелом цинку (13% денної норми) та вітаміну Е (66% денної норми), і його можна легко додавати у овес, йогуртові парфе або салати для додаткової дози імунної підтримки.

Молоко

Стара добра склянка коров'ячого молока насправді містить багато інгредієнтів, що підтримують імунітет. Воно багате на вітамін D (32% денної норми), в ньому міститься 25% денної норми вітаміну А і 16% денної норми цинку, а це означає, що молоко корисне не тільки для здоров'я кісток.

Альтернативи молока, такі як мигдальне або вівсяне молоко, також можуть бути збагачені цими вітамінами, але щоб бути впевненим, перевірте етикетку.

Йогурт

Ферментовані продукти, такі як кефір, чайний гриб або квашена капуста містять пробіотики, які допомагають підвищити імунну функцію. Однак йогурт є зручним та поширеним джерелом пробіотиків, а також вітаміну А (7% денної норми) та цинку (13% денної норми). Йдеться про простий йогурт, без добавок та цукру.