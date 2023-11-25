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Ці прилади варто вимкнути, щоб не переплачувати за світло

Які прилади споживають найбільше електроенергії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Уже кілька днів поспіль в Україні фіксують нижчу за нуль температуру. У зв'язку з цим відбувається й дефіцит в енергосистемі, тож українців закликають знизити рівень споживання. Це можна зробити, дотримуючись простих рекомендацій.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, як споживати менше електрики та які прилади найбільше її "тягнуть".

Прості поради

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, потрібно:

  • ощадливо споживати електроенергію з 09:00 до 19:00
  • не користуватись потужними приладами у найкритичніші години, тобто з 17:00 до 19:00
  • вимикати світло у кімнатах, коли там нікого немає
  • не вмикати одночасно багато енергозатраних приладі. Це допоможе трансформаторам витримати стрибок напруги та запобігти локальним аваріям.
  • зменшити час роботи обігрівачів, бойлерів, за можливості ставити прання у нічні години

Які прилади споживають найбільше електроенергії

Зазвичай це стосується побутових приладів. Ось список із ними та кількістю спожитої електрики:

  • електрична плита - 3,5 кВт-год
  • кондиціонер - 3 кВт-год
  • фен - 2,2 кВт-год
  • електрочайник - 2,2 кВт-год
  • праска - приблизно 2,2 кВт-год
  • бойлер - приблизно 2 кВт-год
  • пилосос - приблизно 2 кВт-год
  • електрична духова піч - 1,6 кВт-год
  • кавова машина - 1,5 кВт-год
  • мікрохвильова піч - 0,8 кВт-год
  • пральна машина - 0,7 кВт-год
  • обігрівач - 0,7 кВт-год

Прилади, які споживають найбільше електроенергії (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)

Раніше ми розповідали, як обміняти стару лампочку на нову LED-лампу й економити на електроенергії.

Читайте також, куди звертатися, якщо вдома немає світла.

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