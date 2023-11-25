Ці прилади варто вимкнути, щоб не переплачувати за світло

Уже кілька днів поспіль в Україні фіксують нижчу за нуль температуру. У зв'язку з цим відбувається й дефіцит в енергосистемі, тож українців закликають знизити рівень споживання. Це можна зробити, дотримуючись простих рекомендацій.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, як споживати менше електрики та які прилади найбільше її "тягнуть".
Прості поради
Щоб зменшити навантаження на енергосистему, потрібно:
ощадливо споживати електроенергію з 09:00 до 19:00
не користуватись потужними приладами у найкритичніші години, тобто з 17:00 до 19:00
вимикати світло у кімнатах, коли там нікого немає
не вмикати одночасно багато енергозатраних приладі. Це допоможе трансформаторам витримати стрибок напруги та запобігти локальним аваріям.
зменшити час роботи обігрівачів, бойлерів, за можливості ставити прання у нічні години
Які прилади споживають найбільше електроенергії
Зазвичай це стосується побутових приладів. Ось список із ними та кількістю спожитої електрики:
електрична плита - 3,5 кВт-год
кондиціонер - 3 кВт-год
фен - 2,2 кВт-год
електрочайник - 2,2 кВт-год
праска - приблизно 2,2 кВт-год
бойлер - приблизно 2 кВт-год
пилосос - приблизно 2 кВт-год
електрична духова піч - 1,6 кВт-год
кавова машина - 1,5 кВт-год
мікрохвильова піч - 0,8 кВт-год
пральна машина - 0,7 кВт-год
обігрівач - 0,7 кВт-год
Прилади, які споживають найбільше електроенергії (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)