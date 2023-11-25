RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет

Какие приборы потребляют больше электроэнергии (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют температуру ниже нуля. В связи с этим происходит и дефицит в энергосистеме, поэтому украинцев призывают снизить уровень потребления. Это можно сделать, соблюдая простые рекомендации.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, как потреблять меньше электричества и какие приборы больше всего его "тянут".

Простые советы

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, нужно:

  • бережливо потреблять электроэнергию с 09:00 до 19:00
  • не пользоваться мощными приборами в самые критические часы, то есть с 17:00 до 19:00
  • выключать свет в комнатах, когда там никого нет
  • не включать одновременно многие энергозатратные приборы. Это поможет трансформаторам выдержать скачок напряжения и предотвратить локальные аварии.
  • уменьшить время работы обогревателей, бойлеров, по возможности ставить стирку в ночные часы

Какие приборы потребляют больше электроэнергии

Обычно это касается бытовых устройств. Вот список с ними и количеством потребленного электричества:

  • электрическая плита - 3,5 кВт⋅ч
  • кондиционер - 3 кВт⋅ч
  • фен - 2,2 кВт⋅ч
  • электрочайник - 2,2 кВт⋅ч
  • утюг - примерно 2,2 кВт⋅ч
  • бойлер - примерно 2 кВт⋅ч
  • пылесос - примерно 2 кВт⋅ч
  • электрическая духовая печь - 1,6 кВт⋅ч
  • кофемашина - 1,5 кВт⋅ч
  • микроволновка - 0,8 кВт⋅ч
  • стиральная машина - 0,7 кВт⋅ч
  • обогреватель - 0,7 кВт⋅ч

Приборы, потребляющие больше всего электроэнергии (инфографика: facebook.com/yasno.com.ua)

Раньше мы рассказывали, как обменять старую лампочку на новую LED-лампу и экономить на электроэнергии.

Читайте также, куда обращаться, если дома нет света.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадиЭлектроэнергия