Эти приборы следует выключить, чтобы не переплачивать за свет

Уже несколько дней подряд в Украине фиксируют температуру ниже нуля. В связи с этим происходит и дефицит в энергосистеме, поэтому украинцев призывают снизить уровень потребления. Это можно сделать, соблюдая простые рекомендации.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, как потреблять меньше электричества и какие приборы больше всего его "тянут".
Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, нужно:
Обычно это касается бытовых устройств. Вот список с ними и количеством потребленного электричества:
Приборы, потребляющие больше всего электроэнергии (инфографика: facebook.com/yasno.com.ua)
Раньше мы рассказывали, как обменять старую лампочку на новую LED-лампу и экономить на электроэнергии.
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