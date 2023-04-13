Эти приметы о родинках вы точно раньше не знали: что делать категорически нельзя
С древних времен верили, что родинки, которые находятся на теле человека, несут в себе особенную информацию. В некоторых случаях они могут рассказать о характере своего хозяина и даже предсказать его судьбу.
Существуют интересные приметы о родинках на теле и некоторые из них предупреждают о том, что делать с ними категорически нельзя. Об этом - читайте ниже.
Что нельзя делать с родинками
Наши предки верили, что странные пятнышки на человеческом теле были подарены высшими силами. И их нельзя считать, так как это может привести к потере удаче, которую подарили высшие силы.
Также существует примета, что постоянное разглядывание родинок и их пересчет может отнять количество счастливых дней в жизни. В родинках содержится особенная энергия, которая очень важна для их владельца.
Какие родинки приносят удачу
Согласно народным поверьям, чем больше родинок на теле человека, тем большего он сможет добиться в жизни. И нужно лишь приложить усилия, чтобы улыбнулась удача, в том числе и финансовая.
Если родинок много на лице и на руках - человек будет счастлив и может прославиться в своей сфере деятельности.
Если родинки спрятаны от посторонних глаз (под волосами или в тех местах, которые скрыты одеждой), то их владелец будет везучим в жизни. Особенно в финансовой сфере.
Для женщин благополучие несут те родинки, которые находятся на левой стороне тела. А для мужчин - те пятнышки, которые находятся на правой стороне тела.
Если родинка есть на лбу или щеке, то это указывает на счастье владельца и удачу, которая будет сопутствовать во всех начинаниях.
Родинки в области губ говорят о том, что человек обладает ярким магнетизмом и сможет добиться успеха на сцене или в политике.
Родинка на носу несет удачу и считается, что такие люди могут "видеть" больше, чем другие. Они особенно проницательны и обладают невероятной интуицией.
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