Ці популярні смартфони не отримають оновлень: до списку потрапило понад 20 моделей
Світові виробники смартфонів припиняють випускати оновлення для смартфонів за кілька років після випуску. Зазвичай підтримка певних моделей триває від 2 до 5 років, а потім виробники перемикаються на нові моделі.
Чим загрожує припинення випуску оновлень та які популярні смартфони потрапили до списку цього року – читайте нижче.
Які смартфони не отримають оновлень
Компанія Xiaomi внесла до списку застарілих пристроїв цілу низку смартфонів, які користуються популярністю. Це означає, що смартфони не отримуватимуть оновлення прошивки. До цього списку потрапили:
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30 5G Speed
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi CC9
Раніше до цього списку потрапили:
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi K30 5G
- POCO X2
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10
- Note 8 Pro
З 20 квітня до списку додали:
- Xiaomi 10s
- Xiaomi 11 Lite
- Poco F3
- Poco F3 GT
- Poco X3 GT
- Redmi R40 Pro
- Redmi K40 Pro+
Чим загрожує припинення випуску оновлень
Власникам смартфонів не варто переживати, оскільки їхні гаджети продовжуватимуть роботу. Припинення підтримки означає, що компанія перестане випускати оновлення прошивки та патчі безпеки.
Це означає, що в системі смартфонів можуть бути вразливості, які можуть загрожувати збереженню даних користувача.
Основна мета оновлення програмного забезпечення – це оновлення цілого ряду функцій телефону, виправлення помилок у роботі.
Згодом смартфони, які були внесені до списку застарілих, почнуть працювати гірше, почнуть підвисати, а програми не оновлюватимуться або працюватимуть зі збоями.
Не варто купляти моделі телефонів, які попали у список застарівших. Якщо у вас є такий гаджет, то зберігайте свої дані як можна частіше та задумайтеся про заміну смартфона.
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