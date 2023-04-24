Эти популярные смартфоны не получат обновлений: в список попало более 20 моделей
Мировые производители смартфонов прекращают выпускать обновления для смартфонов через несколько лет после выпуска. Обычно поддержка определенных моделей продолжается от 2 до 5 лет, а потом производители переключаются на более новые модели.
Чем грозит прекращение выпуска обновлений и какие популярные смартфоны попали в список в этом году - читайте ниже.
Какие смартфоны не получат обновлений
Компания Xiaomi внесла в список устаревших устройств целый ряд смартфонов, которые пользуются популярностью. Это значит, что смартфоны не будут получать обновления прошивки. В этот список попали:
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30 5G Speed
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi CC9
Ранее в этот список попали:
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi K30 5G
- POCO X2
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10
- Note 8 Pro
С 20 апреля в список добавили:
- Xiaomi 10s
- Xiaomi 11 Lite
- Poco F3
- Poco F3 GT
- Poco X3 GT
- Redmi R40 Pro
- Redmi K40 Pro+
Чем грозит прекращение выпуска обновлений
Владельцам смартфонов переживать не стоит, так как их гаджеты будут продолжать работу. Прекращение поддержки означает, что компания перестанет выпускать обновление прошивки и патчи безопасности.
Это значит, что в системе смартфонов могут быть уязвимости, которые могут угрожать сохранению данных пользователя.
Основная цель обновления программного обеспечения - это обновление целого ряда функций телефона, исправление ошибок в работе.
Со временем смартфоны, которые были внесены в список устаревших, начнут работать хуже, начнут подвисать, а приложения не будут обновляться или будут работать со сбоями.
Не стоит покупать модели телефонов, которые попали в список устаревших. Если у вас есть такой гаджет, то сохраняйте свои данные как можно чаще и задумайтесь о замене смартфона.
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