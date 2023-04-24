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Эти популярные смартфоны не получат обновлений: в список попало более 20 моделей

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 13:32
Эти популярные смартфоны не получат обновлений: в список попало более 20 моделей Какие популярные смартфоны перестанут получать обновления (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Мировые производители смартфонов прекращают выпускать обновления для смартфонов через несколько лет после выпуска. Обычно поддержка определенных моделей продолжается от 2 до 5 лет, а потом производители переключаются на более новые модели.

Чем грозит прекращение выпуска обновлений и какие популярные смартфоны попали в список в этом году - читайте ниже.

Какие смартфоны не получат обновлений

Компания Xiaomi внесла в список устаревших устройств целый ряд смартфонов, которые пользуются популярностью. Это значит, что смартфоны не будут получать обновления прошивки. В этот список попали:

  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 8A Dual
  • Redmi K30 5G Speed
  • Mi 9 Lite
  • Mi 9 Pro 5G
  • Mi 9T Pro
  • Mi CC9

Ранее в этот список попали:

  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi K30 5G
  • POCO X2
  • Mi Note 10 Pro
  • Mi Note 10
  • Note 8 Pro

С 20 апреля в список добавили:

  • Xiaomi 10s
  • Xiaomi 11 Lite
  • Poco F3
  • Poco F3 GT
  • Poco X3 GT
  • Redmi R40 Pro
  • Redmi K40 Pro+

Чем грозит прекращение выпуска обновлений

Владельцам смартфонов переживать не стоит, так как их гаджеты будут продолжать работу. Прекращение поддержки означает, что компания перестанет выпускать обновление прошивки и патчи безопасности.

Это значит, что в системе смартфонов могут быть уязвимости, которые могут угрожать сохранению данных пользователя.

Основная цель обновления программного обеспечения - это обновление целого ряда функций телефона, исправление ошибок в работе.

Со временем смартфоны, которые были внесены в список устаревших, начнут работать хуже, начнут подвисать, а приложения не будут обновляться или будут работать со сбоями.

Не стоит покупать модели телефонов, которые попали в список устаревших. Если у вас есть такой гаджет, то сохраняйте свои данные как можно чаще и задумайтесь о замене смартфона.

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