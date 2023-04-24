Эти популярные смартфоны не получат обновлений: в список попало более 20 моделей

Мировые производители смартфонов прекращают выпускать обновления для смартфонов через несколько лет после выпуска. Обычно поддержка определенных моделей продолжается от 2 до 5 лет, а потом производители переключаются на более новые модели.

Чем грозит прекращение выпуска обновлений и какие популярные смартфоны попали в список в этом году - читайте ниже.

Какие смартфоны не получат обновлений

Компания Xiaomi внесла в список устаревших устройств целый ряд смартфонов, которые пользуются популярностью. Это значит, что смартфоны не будут получать обновления прошивки. В этот список попали:

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8A Dual

Redmi K30 5G Speed

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi CC9

Ранее в этот список попали:

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi K30 5G

POCO X2

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Note 8 Pro

С 20 апреля в список добавили:

Xiaomi 10s

Xiaomi 11 Lite

Poco F3

Poco F3 GT

Poco X3 GT

Redmi R40 Pro

Redmi K40 Pro+

Чем грозит прекращение выпуска обновлений

Владельцам смартфонов переживать не стоит, так как их гаджеты будут продолжать работу. Прекращение поддержки означает, что компания перестанет выпускать обновление прошивки и патчи безопасности.

Это значит, что в системе смартфонов могут быть уязвимости, которые могут угрожать сохранению данных пользователя.

Основная цель обновления программного обеспечения - это обновление целого ряда функций телефона, исправление ошибок в работе.

Со временем смартфоны, которые были внесены в список устаревших, начнут работать хуже, начнут подвисать, а приложения не будут обновляться или будут работать со сбоями.

Не стоит покупать модели телефонов, которые попали в список устаревших. Если у вас есть такой гаджет, то сохраняйте свои данные как можно чаще и задумайтесь о замене смартфона.