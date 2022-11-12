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Ці популярні напої підвищують цукор в крові: дослідження вчених

Фото: Які напої підвищують цукор в крові (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Наше харчування безпосередньо впливає на стан нашого здоров'я, збільшуючи або зменшуючи ризик розвитку певних захворювань. Дуже важливо стежити за рівнем цукру, на рівень якого можуть негативно впливати деякі напої.

Про що йде мова, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Ворог нашого здоров'я - підсолоджені напої

Найгірші напої для контролю рівня цукру в крові - це напої, що містять значну кількість цукру, зокрема солодкі газовані напої, солодкий чай, всілякі молочні коктейлі тощо.

Як говориться в дослідженні Американської медичної асоціації, солодкі напої одна з причин ожиріння і хронічних захворювань, таких як діабет.

"Газована вода та інші солодкі напої є одним із головних факторів, що підживлюють епідемію ожиріння", - каже Уолтер Віллет, доктор медичних наук.

За словами медика, ожиріння безпосередньо призводить до підвищеного ризику захворювань серця, багатьох видів раку та діабета 2 типу, а діабет часто є "прелюдією" до страшних ускладнень, таких як ниркова недостатність, сліпота, хвороби серця та ампутація.

Кола смачна, але шкідлива (pixabay)

Ви непомітно споживаєте дуже багато додаткового цукру

Також читайте про найгіршу помилку, яка підвищує цукор в крові.

Крім того ми писали про фрукт, який може знижувати рівень цукру.

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