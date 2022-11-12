Ці популярні напої підвищують цукор в крові: дослідження вчених

Ворог нашого здоров'я - підсолоджені напої

Найгірші напої для контролю рівня цукру в крові - це напої, що містять значну кількість цукру, зокрема солодкі газовані напої, солодкий чай, всілякі молочні коктейлі тощо.

Як говориться в дослідженні Американської медичної асоціації, солодкі напої одна з причин ожиріння і хронічних захворювань, таких як діабет.

"Газована вода та інші солодкі напої є одним із головних факторів, що підживлюють епідемію ожиріння", - каже Уолтер Віллет, доктор медичних наук.

За словами медика, ожиріння безпосередньо призводить до підвищеного ризику захворювань серця, багатьох видів раку та діабета 2 типу, а діабет часто є "прелюдією" до страшних ускладнень, таких як ниркова недостатність, сліпота, хвороби серця та ампутація.

Кола смачна, але шкідлива (pixabay)

Ви непомітно споживаєте дуже багато додаткового цукру