Ось що станеться з організмом, якщо щовечора випивати пляшку пива

Багато людей вважають, що одна пляшка пива суттєво не може зашкодити здоров'ю, тому дозволяють собі випивати цю дозу ледь не щовечора. Але ця звичка спричиняє багато негативних наслідків для всього організму.

Про те, як регулярне вживання пива впливає на тіло і загальний стан здоров'я, розповіли на ресурсі Eat This, Not That.

Споживання зайвих калорій

Залежно від типу пива, людина може споживати сотні порожніх калорій за один прийом.

"Спочатку це може бути невинною звичкою, але вона може призвести до збільшення ваги, особливо якщо пиво супроводжується закусками", - каже фізіолог Елізабет Хаггінс.

Деякі з ароматизованих сортів пива мають вищу калорійність. Середня пінта пива є калорійним еквівалентом однієї шоколадної плитки Mars.

Оскільки алкоголь містить порожні калорії, він може сприяти збільшенню ваги. Проте Елізабет погоджуються, що один напій на день для жінок і два для чоловіків вважається "помірною" дозою.

Але разом із цим радить пити менше, якщо людина хоче схуднути. Адже алкоголь є "суттєвим чинником" збільшення ваги, особливо для чоловіків, оскільки вони частіше п’ють пиво.

Подразнення шлунку

"Постійне вживання пива може спричинити здуття живота та подразнення травного тракту. Це може змусити ваш шлунок виробляти більше кислоти, ніж зазвичай, що може перетворитися на запалення слизової оболонки кишечника. Це може мати довгострокові побічні ефекти, такі як гастрит", - каже дієтолог Кеті Бойд.

Більша кількість алкоголю може призвести до запалення та пошкодження шлунково-кишкового тракту. Але разом із цим, нове дослідження, опубліковане в Agriculture Science & Technology, показало, що щоденне споживання пива може покращити різноманітність мікробіоти кишечника.

Але в ньому взяли участь лише 22 чоловіки, а цього замало, щоб стверджувати, що вживання пива корисне для кишечника.

Порушення сну

"Чим більше ви п'єте і чим ближче час до сну, тим більша ймовірність того, що якість сну погіршиться. Алкоголь у пиві викликає виділення шлункової кислоти та може збільшити ваші шанси страждати від печії або шлунково-стравохідного рефлюксу, які не тільки неприємні, але й негативно впливають на сон", - каже Хаггінс.

Хоча кілька чашок пива можуть змусити людину подумати, що вона добре спить, швидше за все, це погана якість сну, під час якого не відновлюються сили.

"Поганий сон заважає розумовому функціонуванню та знижує рівень нашої енергії наступного дня", - каже Хаггінс.

"Вживання занадто великої кількості пива може призвести до порушення сну, тому що це спричиняє стрибок інсуліну посеред ночі. А вранці ви можете відчувати запаморочення", - додає Бойд.

Як покращити стан здоров'я

Якщо не готові позбутись звички пити пиво, експерти рекомендують подолати її водою.

"Одна з найпростіших речей, які ви можете зробити, щоб підвищити життєві сили свого тіла та підтримувати його в нормальному стані, - це споживати рекомендовану кількість води. Це допомагає у відновленні організму та детоксикації", - каже фітнес-тренер Корі Каллієт.

Регулярне вживання води протягом дня також може зменшити тягу до їжі та не допустити споживання зайвих калорій.