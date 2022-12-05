У ці популярні міфи вірять усі жінки: про що варто забутися

Зараз в медицині існує багато міфів, у які вірять багато жінок. Усі неправдиві думки зазвичай беруться зі статей в інтернеті та всіляких жіночих форумів. Часто такі міфи не мають нічого спільного з реальним життям.
Про це розповіла ендокринолог та дієтолог Грета Донч в Instagram.
За словами лікаря, такого поняття як "гормональний фон" в доказовій медицині взагалі не існує.
Якщо багато їсти солодкого, то виникне цукровий діабет
Фахівець каже, що якщо людина генетично не схильна до виникнення діабету, то у неї його і не буде.
На фоні цукрового діабету розвивається ожиріння
Дієтолог зазначила, що на фоні ожиріння розвивається інсулінорезистентність та діабет.
Жінки з цукровим діабетом не можуть мати дітей
Таке твердження є неправильним. Жінка з діабетом може завагітніти, виносити та благополучно народити при правильній підготовці до вагітності, спостереженні і корекції стану жінки протягом усієї вагітності.
Можна погладшати при прийманні гормонів
Цей міф поширюється ще з давніх часів, коли вперше виробили синтетичний гормон, який викликав набір ваги. Однак, сучасні гормональні препарати не мають подібних властивостей, особливо якщо підібрані коректно та індивідуально.
Проблеми з щитоподібною залозою, тому потрібно приймати йод
Лікар каже, що при багатьох проблемах щитоподібної залози йод взагалі не рекомендовано приймати.
Після біопсії вузла щитоподібної залози точно виникне рак
У це не потрібно вірити. У сучасному світі біопсія - безпечний метод діагностики, який не призводить до подібних наслідків. Він навпаки допомагає чітко поставити діагноз та не втрачати час.
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Також лікар називала популярні ліки, які взагалі не працюють.