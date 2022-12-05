У ці популярні міфи вірять усі жінки: про що варто забутися

За словами лікаря, такого поняття як "гормональний фон" в доказовій медицині взагалі не існує.

Найпопулярніші міфи в ендокринології

Якщо багато їсти солодкого, то виникне цукровий діабет

Фахівець каже, що якщо людина генетично не схильна до виникнення діабету, то у неї його і не буде.

На фоні цукрового діабету розвивається ожиріння

Дієтолог зазначила, що на фоні ожиріння розвивається інсулінорезистентність та діабет.

Жінки з цукровим діабетом не можуть мати дітей

Таке твердження є неправильним. Жінка з діабетом може завагітніти, виносити та благополучно народити при правильній підготовці до вагітності, спостереженні і корекції стану жінки протягом усієї вагітності.

Можна погладшати при прийманні гормонів

Цей міф поширюється ще з давніх часів, коли вперше виробили синтетичний гормон, який викликав набір ваги. Однак, сучасні гормональні препарати не мають подібних властивостей, особливо якщо підібрані коректно та індивідуально.



Проблеми з щитоподібною залозою, тому потрібно приймати йод

Лікар каже, що при багатьох проблемах щитоподібної залози йод взагалі не рекомендовано приймати.



Після біопсії вузла щитоподібної залози точно виникне рак

У це не потрібно вірити. У сучасному світі біопсія - безпечний метод діагностики, який не призводить до подібних наслідків. Він навпаки допомагає чітко поставити діагноз та не втрачати час.

