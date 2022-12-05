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В эти популярные мифы верят все женщины: о чем стоит забыть

В какие мифы верят все женщины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас в медицине существует много мифов, в которые верят многие женщины. Все лживые мысли обычно берутся из статей в интернете и всяческих женских форумов. Часто такие мифы не имеют ничего общего с реальной жизнью.

Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Грета Донч в Instagram.

По словам врача, такого понятия как "гормональный фон" в доказательной медицине вообще не существует.

Самые популярные мифы в эндокринологии

Если много есть сладкого, то возникнет сахарный диабет

Специалист говорит, что если человек генетически не подвержен возникновению диабета, то у него его и не будет.

На фоне сахарного диабета развивается ожирение

Диетолог отметила, что на фоне ожирения развивается инсулинорезистентность и диабет.

Женщины с сахарным диабетом не могут иметь детей

Такое утверждение неправильно. Женщина с диабетом может забеременеть, выносить и благополучно родить при правильной подготовке к беременности, наблюдении и коррекции состояния женщины на протяжении всей беременности.

Можно поправиться при приеме гормонов

Этот миф распространяется еще с давних времен, когда впервые выработали синтетический гормон, вызвавший набор веса. Однако современные гормональные препараты не обладают подобными свойствами, особенно если подобраны корректно и индивидуально.

Проблемы со щитовидной железой, поэтому нужно принимать иод

Врач говорит, что при многих проблемах щитовидной железы йод вообще не рекомендуется принимать.

После биопсии узла щитовидной железы точно возникнет рак

В это не нужно верить. В современном мире биопсия - безопасный метод диагностики, не приводящий к подобным последствиям. Он наоборот помогает четко поставить диагноз и не терять время.

Раньше мы сообщали, как женщинам распознать тревожные симптомы и чем лечиться.

Также врач называла популярные лекарства, которые вообще не работают.

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