Ці популярні ліки заборонено давати домашнім тваринам: спричиняють опіки та сліпоту

За її словами, деякі препарати можуть призвести до органної недостатності, інтоксикації та навіть летальних наслідків.

До списку ліків, які небезпечні для домашніх тварин, входять нестероїдні протизапальні препарати:

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота);

Ібупрофен, Нурофен;

Кетанов, Кетофен, Кетотифен, Кетопрофен;

Парацетамол (ацетамінофен);

Анальгін.

Такі ліки спричиняють внутрішні кровотечі, розвиток гострої ниркової та печінкової недостатності, незворотний лізис (руйнування) еритроцитів та анемію, що призводить до летального наслідку, особливо у котів.

Також лікар виділила список ліків, які спричиняють опіки та блювоту:

Но-шпа - відомий спазмолітик, який за парентерального введення (ін‘єкції) спричиняє блювоту, парез тазових кінцівок, особливо у котів;

Імодіум (лоперамід) - вкрай токсичний для собак. Під час діареї, краще дати тварині безпечніші засоби (Ентеросгель, Смекта);

Нафтизин - судинозвужувальні краплі від нежитю. Діюча речовина нафазолін є сильним симпатоміметиком, який часто призводить до спазму судин голови у котів і собак;

Сульфацил (Альбуцид) - очні краплі, які у тварин спричиняють опіки і сліпоту;

Кортикостероїди (Преднізолон, Дексаметазон, Дексафорт) - спричиняють шлунково-кишкові кровотечі, тому призначаються виключно лікарем;

Перметрин - речовина, яка міститься у собачих краплях проти бліх та кліщів. Вона дуже токсична для котів. Може спостерігатися підвищене слиновиділення, порушення поведінки, судоми та смерть.

Експерт додала, що людські заспокійливі препарати слід давати тварині вкрай обережно, індивідуально, прораховуючи концентрацію та дозування. Перед застосуванням важливо обов‘язково проконсультуватися з ветеринаром.

Антибіотики - мають призначатися лише у ветеринарних дозах. Для лікування найкраще застосовувати ветеринарні антибіотики. У випадку передозування у тварини виникає анемія, ураження печінки, нирок та нервової системи.