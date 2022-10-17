Ці популярні ліки заборонено давати домашнім тваринам: спричиняють опіки та сліпоту

Бувають випадки, коли не вдається зв`язатися з ветеринаром, а полегшити стан тварини терміново необхідно. Найчастіше власники звертаються до вмісту своїх аптечок, що неправильно. Дуже багато препаратів для людей не тільки не допоможуть, а й зашкодять.
Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.
За її словами, деякі препарати можуть призвести до органної недостатності, інтоксикації та навіть летальних наслідків.
До списку ліків, які небезпечні для домашніх тварин, входять нестероїдні протизапальні препарати:
Такі ліки спричиняють внутрішні кровотечі, розвиток гострої ниркової та печінкової недостатності, незворотний лізис (руйнування) еритроцитів та анемію, що призводить до летального наслідку, особливо у котів.
Також лікар виділила список ліків, які спричиняють опіки та блювоту:
Експерт додала, що людські заспокійливі препарати слід давати тварині вкрай обережно, індивідуально, прораховуючи концентрацію та дозування. Перед застосуванням важливо обов‘язково проконсультуватися з ветеринаром.
Антибіотики - мають призначатися лише у ветеринарних дозах. Для лікування найкраще застосовувати ветеринарні антибіотики. У випадку передозування у тварини виникає анемія, ураження печінки, нирок та нервової системи.
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