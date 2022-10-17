Эти популярные лекарства запрещено давать домашним животным: вызывают ожоги и слепоту

По ее словам, некоторые препараты могут привести к органной недостаточности, интоксикации и даже летальным исходам.

В список лекарств, опасных для домашних животных, входят нестероидные противовоспалительные препараты:

Аспирин (ацетилсалициловая кислота);

Ибупрофен, Нурофен;

Кетанов, Кетофен, Кетотифен, Кетопрофен;

Парацетамол (ацетаминофен);

Анальгин.

Такие лекарства вызывают внутренние кровотечения, развитие острой почечной и печеночной недостаточности, необратимый лизис (разрушение) эритроцитов и анемию, что приводит к летальному исходу, особенно у кошек.

Также врач выделила список лекарств, которые вызывают ожоги и рвоту:

Но-шпа - известный спазмолитик, который при парентеральном введении (инъекции) вызывает рвоту, парез тазовых конечностей, особенно у кошек;

Имодиум (лоперамид) - крайне токсичен для собак. Во время диареи лучше дать животному более безопасные средства (Энтеросгель, Смекта);

Нафтизин - сосудосуживающие капли от насморка. Действующее вещество нафазолин является сильным симпатомиметиком, часто приводящим к спазму сосудов головы у кошек и собак;

Сульфацил (Альбуцид) - глазные капли, которые у животных вызывают ожоги и слепоту;

Кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон, Дексафорт) - вызывают желудочно-кишечные кровотечения, поэтому назначаются исключительно врачом;

Перметрин - вещество, которое содержится в собачьих каплях против блох и клещей. Оно очень токсичное для кошек. Может наблюдаться повышенное слюноотделение, нарушение поведения, судороги и смерть.

Эксперт добавила, что человеческие успокаивающие препараты следует давать животному крайне осторожно, индивидуально, просчитывая концентрацию и дозировку. Перед применением важно обязательно проконсультироваться с ветеринаром.

Антибиотики должны назначаться только в ветеринарных дозах. Для лечения лучше применять ветеринарные антибиотики. При передозировке у животного возникает анемия, поражение печени, почек и нервной системы.