Названы болезни, которыми можно заразиться от домашних животных

Домашние животные стали частью жизни многих людей. Они помогают побороть одиночество, улучшить настроение. Однако из-за пренебрежительного отношения к состоянию здоровья животных, человек может заразиться различными болезнями.

Какими болезнями человек может заразиться, сообщили в Instagram -сообществе "sviy.doc".

Важно помнить, что не все животные инфицированы. В частности, домашние животные должны осматриваться у ветеринара и получать противоглистную профилактику и вакцины.

Что касается диких животных, то их лучше не трогать и тщательно мыть руки после контакта. Также стоит выбирать место для купания или питья воды, где это разрешено.

Какими болезнями можно заразиться