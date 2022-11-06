Ці помилки при зарядці ноутбука "вбивають" батарею: не робіть так

Які помилки суттєво скорочують "життя" батареї ноутбука? Давайте розберемося.

Порушення режиму роботи батареї

Якщо робота за ноутбуком зазвичай відбувається вдома, і гаджет використовується поза квартирою/офісом рідко, то експерти рекомендують дістати батарею та підключити до мережі. Коли потрібно вийти з технікою і працювати віддалено, батарею слід просто вставити в ноут.

Також фахівці зазначають, що батарея не повинна перебувати без роботи тривалий час - це не йде їй на користь. Так, бажано хоча б раз на 5 днів повністю її заряджати та розряджати.

Ноутбук не на рівній поверхні

Якщо ви часто користуєтеся гаджетом, сидячи на дивані або знаходячись в ліжку, місця виходу тепла з ноутбука перекриваються, що в кінцевому підсумку може призвести до виходу техніки з ладу.

Тому бажано стежити, щоб техніка знаходилася на прямій рівній поверхні.

Через перебування на сонці

Якщо ноутбук часто знаходиться під сонячним промінням, нагрівання гаджета негативно позначається на акумуляторі.

Крім того, страждає не лише батарея - пошкоджується також процесор, жорсткий диск та відеокарта.

На морозі

Коли гаджет постійно перебуває в умовах мінусової температури, техніка може охолонути аж до замерзання. Так, лише двадцять хвилин на морозі здатні призвести до проблем з екраном і жорстким диском, а батарея ж стане швидко розряджатися.

Фахівці не радять виносити ноутбук часто на мороз, тому що акумулятор може не витримати й заряджатися не буде.

Довгий час у режимі сну та в мережі

Якщо часто переводити ноутбук у режим сну замість відключення, то батарея буде швидше розряджатися.

Аналогічна ситуація з прискоренням розрядки акумулятора і в ситуації, якщо з такою ж постійністю ви не відключаєте гаджет від мережі, коли за ним не працюєте.