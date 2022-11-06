Эти ошибки при зарядке ноутбука "убивают" батарею: не делайте так

Нередко владельцы ноутбуков жалуются на быструю разрядку батареи гаджета, купленного совсем недавно. В некоторых случаях аккумулятор вообще перестает функционировать уже через год, и работа возможна лишь от сети. Причиной таких проблем часто становится неправильное обращение пользователей с техникой.
Об этом передает профильное издание iTechua.
Какие ошибки существенно сокращают "жизнь" батареи ноутбука? Давайте разберемся.
Если работа за ноутбуком обычно происходит дома, и гаджет используется вне квартиры/офиса редко, то эксперты рекомендуют достать батарею и подключить к сети. Когда потребуется выйти с техникой и поработать удаленно, батарею следует просто вставить в ноут.
Также специалисты отмечают, что батарея не должна находиться без работы продолжительное время - это не идет ей на пользу. Так, желательно хотя бы раз в 5 дней полностью ее заряжать и разряжать.
Если вы часто пользуетесь гаджетом, сидя на диване или находясь в постели, то места выхода тепла из ноутбука перекрываются, что в конечном итоге может привести к выходу техники из строя.
Поэтому желательно следить, чтобы техника находилась на прямой ровной поверхности.
Если ноутбук часто находится под солнечными лучами, нагревание гаджета отрицательно сказывается на аккумуляторе.
Кроме того, страдает не только батарея - повреждается также процессор, жесткий диск и видеокарта.
Когда гаджет постоянно находится в условиях минусовой температуры, техника может остыть вплоть до замерзания. Так, всего двадцать минут на морозе способны привести к проблемам с экраном и жестким диском, батарея же станет быстро разряжаться.
Специалисты не советуют выносить ноутбук часто на мороз, так как аккумулятор может не выдержать и не будет заряжаться.
Если часто переводить ноутбук в режим сна вместо отключения, то батарея станет быстрее разряжаться.
Аналогичная ситуация с ускорением разрядки аккумулятора и в ситуации, если с таким же постоянством вы не будете отключать гаджет от сети, когда за ним не работаете.
Напомним, перед этим мы писали, что нужно сделать, чтобы увеличить время работы батареи ноутбука.
А также ранее рассказывали о простых способах, как подзарядить смартфон при отсутствии электричества.