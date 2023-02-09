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Ці помилки туристи в готелях роблять найчастіше: як чинити не можна

Експерт назвав 4 помилки у готелях, які роблять усі туристи (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Мандрівники часто припускаються помилок при заселенні в готель або при виселенні. Також вони можуть поводитися некоректно стосовно персоналу або інших гостей.

Менеджер Кевін Гілберт, який працює у сфері туризму вже 19 років, поділився типовими помилками всіх мандрівників у статті Wellandgood.

Ранній заїзд або пізній виїзд без попередження

Справді, буває так, що ваш літак чи поїзд прибуває, чи їде у неурочний час. І треба попередити про це працівників готелю – хоч би за один день до наміченої дати.

Річ у тому, що співробітникам потрібен час для прибирання та підготовки номера, і ваша інформація дозволить їм змінити свій графік.

Звичайно ж, персонал зробить все можливе, щоб допомогти вам у випадку раннього заїзду або при пізньому виселенні. Але буває так, що це неможливо, і тоді стрес отримують усі учасники процесу.

Ігнорування "тихої години"

З 10 вечора і до 7 години ранку в багатьох готелях є так звана "тиха година", коли гостям варто утримуватися від шуму в ліфтах, лобі, коридорах і навіть у своїх кімнатах. В цей час бажано не включати голосно музику, влаштовувати вечірки або кричати.

"Це звичайна повага один до одного, дотримуючись якого гості створюють гарне враження від готелю для всіх", - наголошує експерт.

Повернення грошей на картку за додаткові послуги

При заселенні туристи реєструють карти у разі, якщо вони скористаються додатковими послугами готелю. Як правило, всі кошти будуть перераховані на картку в повному обсязі, якщо ви не скористалися послугами з обслуговування номерів або мінібаром. Багато гостей не розуміють, що кошти на карту повертаються не одразу.

Менеджер зазначає, що гості часто дзвонять та запитують, чому кошти на карту досі не надійшли й навіть влаштовують скандали. Але багато в чому терміни залежать не від персоналу готелю, а від банку - операції можуть займати від 5 до 7 робочих днів.

Гілберт рекомендує клієнтам стежити за своїми витратами, і якщо вони в чомусь не впевнені, звертатися до персоналу за роз'ясненнями.

Нехтування словами "будь ласка" та "дякую"

Слова "будь ласка" та "дякую" гостям нічого не варті. А для персоналу вони мають велике значення.

"Співробітникам дуже приємно чути "будь ласка", "дякую" або "ви чудово попрацювали". Також буде не зайвим висловити свою подяку персоналу за важку роботу чайовими", - наголошує експерт.

До речі, ми писали про те, що категорично не можна робити відразу після заселення в номер готелю.

А ще розповідали про те, як упоратися з напругою під час авіаперельотів.

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