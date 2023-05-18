Ці помилки у стосунках роблять тільки невпевнені в собі жінки

Постійна відмова

Часто, коли чоловік пропонує щось зробити, привезти, купити - усі жінки відмовляють, бо незручно та соромно. Таку помилку часто роблять невпевнені в собі дівчата.

Однак, саме відмова зупиняє, показує, що його ініціатива тобі не важлива, що ти все можеш сама. І тут інтерес до жінки часто пропадає.

"Чоловіки люблять робити щось для жінок, проявляти увагу, балувати солодощами. А ще більше їх тішить радість коханої, і позитивне віддзеркалення в її очах. Відмова декілька раз і пропозиції зникають. І чоловік часто теж", - йдеться у повідомленні.

За словами експерта, навіть якщо ви нічого не хочете в цей момент, то сказати щось все-таки варто. Це для того, що б підтримати цей прояв уваги у вашу сторону. Бо якщо ви скажете, що вам нічого не треба декілька разів, то чоловік більше нічого не буде пропонувати.

Варто пам'ятати, чим більше чоловік вкладається в жінку - тим цінніша вона для нього.

Маніпуляція ревнощами

Часто виникають ситуації, коли жінка провокує свого партнера ревнощами. Цей фактор називається "ревнощі як маніпуляція". На цьому етапі відносин чоловік адекватно розцінить таку поведінку і до жінки буде ставитися відповідно.

Штучність

Якщо жінка, бажаючи справити найкраще враження на чоловіка, починає поводитися штучно - так, як не властиво їй справжній, то чоловік це помітить і розчарується в ній.