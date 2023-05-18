Ці помилки у стосунках роблять тільки невпевнені в собі жінки

Стосунки між чоловіком і жінкою - завжди велика робота. Усі хочуть, щоб вони складались якнайкраще, але так не буває. Часто жінки допускають поширеніші помилки, якими відштовхують другу половинку.
Про це повідомила психотерапевт Діана Бобер в Instagram.
Часто, коли чоловік пропонує щось зробити, привезти, купити - усі жінки відмовляють, бо незручно та соромно. Таку помилку часто роблять невпевнені в собі дівчата.
Однак, саме відмова зупиняє, показує, що його ініціатива тобі не важлива, що ти все можеш сама. І тут інтерес до жінки часто пропадає.
"Чоловіки люблять робити щось для жінок, проявляти увагу, балувати солодощами. А ще більше їх тішить радість коханої, і позитивне віддзеркалення в її очах. Відмова декілька раз і пропозиції зникають. І чоловік часто теж", - йдеться у повідомленні.
За словами експерта, навіть якщо ви нічого не хочете в цей момент, то сказати щось все-таки варто. Це для того, що б підтримати цей прояв уваги у вашу сторону. Бо якщо ви скажете, що вам нічого не треба декілька разів, то чоловік більше нічого не буде пропонувати.
Варто пам'ятати, чим більше чоловік вкладається в жінку - тим цінніша вона для нього.
Часто виникають ситуації, коли жінка провокує свого партнера ревнощами. Цей фактор називається "ревнощі як маніпуляція". На цьому етапі відносин чоловік адекватно розцінить таку поведінку і до жінки буде ставитися відповідно.
Якщо жінка, бажаючи справити найкраще враження на чоловіка, починає поводитися штучно - так, як не властиво їй справжній, то чоловік це помітить і розчарується в ній.
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