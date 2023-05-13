6 ознак чоловіків, від яких треба втікати і швидко

Чоловіки-аб'юзери вміло приховуються за масками, тож розпізнати їх не завжди легко. Особливо на початку стосунків, коли цукерково-букетний період затьмарює все.

Як зрозуміти, що від чоловіка треба втікати, розповіла психолог та сексолог Юлія Дамочкіна в Instagram .

Він здається ідеальним

Насправді, це просто ефективна маніпуляція вашою поведінкою: швидко визначивши ваші потреби, аб'юзер обіцяє задоволення їх в повній мірі: все тобі подарую, зі мною ти будеш найщасливіша, я втілю всі твої мрії.

Жінка з мисленням жертви і бажанням перекласти відповідальність за задоволення своїх потреб на іншу людину - ідеальна кандидатка на роль його партнерки.

Він влаштовує вам емоційні гойдалки

То у вас майже ідеальні стосунки, то він зникає або дистанціюється. У вас з’являється відчуття, що ви щось зробили не так і тому, як тільки він "повернеться", ви будете майже ідеальною, щоб не втратити його. Ви на гачку маніпулятора і вже готові задовольнити будь-яку його потребу.

Він пришвидшує розвиток стосунків

Пропонує жити разом через тиждень, одружитися через місяць і народжувати дитину відразу. Це відмінний спосіб прив'язати вас до себе на все життя.

Хоча це зовсім не про "тільки смерть розлучить нас". Насправді він просто хоче гарантувати, що ви ніде не дінетесь і мати вас як свою власність.

Він бере на себе відповідальність за вирішення майже усіх ваших проблем та потреб

Можете йти з роботи, бо він забезпечуватиме, жити в його квартирі, не треба ні з ким спілкуватись, бо тільки разом з ним ви найщасливіші, навіщо друзі, адже є він - ідеальний чоловік...

Навіть і машину подарує, але оформить на себе. Ви відмовляєтесь від близьких і потрапляєте у фінансову залежність, будучи впевненою, що вхопили джекпот від життя.

Подвійні стандарти в стосунках

Все, що буде можна йому, буде заборонено вам. Тому що "речі" не мають права голосу. Він купив вас, тож ви тепер як річ.

Фокус на собі

Він - найкраще, що є у світі, а всі інші будуть знецінені, розкритиковані та не варті його величі.