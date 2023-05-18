Эти ошибки в отношениях совершают только неуверенные в себе женщины

Отношения между мужчиной и женщиной - всегда большая работа. Все хотят, чтобы они складывались как лучше, но так не бывает. Часто женщины допускают распространенные ошибки, которыми отталкивают вторую половинку.
Об этом сообщила психотерапевт Диана Бобер в Instagram.
Часто, когда мужчина предлагает что-то сделать, привезти, купить - все женщины отказывают, потому что неудобно и стыдно. Такую ошибку часто совершают неуверенные в себе девушки.
Однако именно отказ останавливает, показывает, что его инициатива тебе не важна, что ты все можешь сама. И здесь интерес к женщине часто пропадает.
"Мужчины любят делать что-то для женщин, проявлять внимание, баловать сладостями. А еще больше их радует радость любимой, и положительное отражение в ее глазах. Отказ несколько раз и предложения исчезают. И мужчина часто тоже", - говорится в сообщении.
По словам эксперта, даже если вы ничего не хотите в этот момент, то сказать что-то стоит. Это для того, чтобы поддержать это проявление внимания в вашу сторону. Если вы скажете, что вам ничего не нужно несколько раз, то мужчина больше ничего не будет предлагать.
Следует помнить, чем больше мужчина вкладывается в женщину - тем ценнее она для него.
Часто возникают ситуации, когда женщина провоцирует своего партнера ревностью. Этот фактор называется "ревность как манипуляция". На этом этапе отношений мужчина адекватно расценит такое поведение и к женщине будет относиться соответственно.
Если женщина, желая произвести наилучшее впечатление на мужчину, начинает вести себя искусственно - так, как не свойственно ей настоящий, то мужчина это заметит и разочаруется в ней.
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