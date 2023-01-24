Ці помилки роблять усі батьки при введенні прикорму дитині: що важливо знати

Коли розпочинати прикорм

Прикорм слід розпочинати не раніше 6 місяців та за умови харчового інтересу в дитини. Не варто вводити його раніше, бо травна система, нирки, рухові навички у немовляти ще розвиваються і до 6 місяців є вищий ризик вдавитися їжею.

Введення прикорму в рекомендований час сприяє поліпшенню здоров'я і може зіграти певну роль у запобіганні в майбутньому надмірної ваги та ожиріння.

Немовлятам варто запропонувати прикорм через 30-60 хвилин після годування грудьми чи сумішшю.

Маленькі діти повинні вживати різноманітні продукти, щоб отримати всі макро- і мікронутрієнти.

Найчастіші помилки в прикормі

Годування виключно з ложечки

Спеціаліст з харчування каже, що це поширена помилка, адже дитина не може їсти руками, не торкається їжі та не знайомиться з нею ніяк. В результаті розмір порції контролює виключно мама.

Не давати дитині алергені продукти до 2 років

Нутриціолог зазначила, що всі сучасні організації з охорони здоров’я та харчування рекомендують давати алергенні вироби як частину прикорму до 1 року життя. Все для того, щоб зменшити вірогідність виникнення алергії пізніше.

Не давати шматочки до появи перших зубів

Важливо пам'ятати, що саме в 7-8 місяців дитина вже може фізіологічно переминати м’яку їжу деснами та перестає виштовхувати їжу язиком.

Зокрема, якщо не давати шматочки в цьому періоді, потім буде важче, тому що дитина звикне до пюре.

Однак, шматочками потрібно дитину годувати акуратно та безпечно.