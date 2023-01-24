Эти ошибки совершают все родители при введении прикорма ребенку: что важно знать

Начало введения прикорма является важным этапом в жизни каждого ребенка. Все потому, что это является своеобразным стрессом для пищеварительной системы и организма малыша в целом. Поэтому родителям важно не допускать ошибок, чтобы не навредить ребенку.
Об этом сообщила нутрициолог и специалист по детскому питанию Екатерина Белостоцкая в Instagram.
Прикорм следует начинать не раньше 6 месяцев и при условии пищевого интереса у ребенка. Не стоит вводить его раньше, потому что пищеварительная система, почки, двигательные навыки у младенца еще развиваются и до 6 месяцев есть более высокий риск подавиться едой.
Введение прикорма в рекомендуемое время способствует улучшению здоровья и может сыграть определенную роль в предотвращении в будущем избыточного веса и ожирения.
Младенцам следует предложить прикорм через 30-60 минут после кормления грудью или смесью.
Маленькие дети должны употреблять разнообразные продукты, чтобы получить все макро- и микронутриенты.
Кормление исключительно из ложечки
Специалист по питанию говорит, что это распространенное ошибка, ведь ребенок не может есть руками, не касается еды и не знакомится с ним никак. В результате размер порции контролирует только мама.
Не давать ребенку аллергенные продукты до 2 лет
Нутрициолог отметила, что все современные организации здравоохранения и питания рекомендуют давать аллергенные изделия как часть прикорма до 1 года жизни. Все для того, чтобы снизить вероятность возникновения аллергии позже.
Не давать кусочки до появления первых зубов
Важно помнить, что именно в 7-8 месяцев ребенок может физиологически переминать мягкую пищу деснами и перестает выталкивать пищу языком.
В частности, если не давать кусочки в этом периоде, потом будет труднее, потому что ребенок привыкнет к пюре.
Однако кусочками нужно ребенка кормить аккуратно и безопасно.
Раньше мы сообщали, когда и как вводить мясо в прикорм ребенку.
Также Комаровский разрушил советский миф о прикорме ребенка. Он заявил, что такое введение пищи не имеет никакого отношения к медицинской науке.