Ці помилки повторює майже кожен! Як правильно підготуватись до Різдвяного посту
Різдвяний піст цього року розпочався 15 листопада для християн, що святкуватимуть Різдво 25 грудня. А для вірян, які відзначатимуть його 7 січня, початок посту припадає на 28 листопада.
Як правильно розпочати піст та яких помилок не варто допускати, читайте у матеріалі Styler.
Чому не можна різко розпочинати піст?
Організм важко переносить різку відмову від білкової їжі і суворе обмеження в жирах. Це може знизити працездатність, викликати апатичний стан і навіть призвести до анемії. Тому у піст потрібно входити поступово.
Відмовтесь від посту, якщо маєте хвороби шлунково-кишкового тракту. Також його не можна дотримуватись людям, які відновлюються після операцій, вагітним жінкам, дітям.
Як підготувати організм до посту?
- За 7-10 до початку посту поступово зменшуйте вживання тваринної їжі. Перейдіть на легкі страви без м'яса, яєць, солодощів та інших продуктів, що заборонені під час посту.
- Складіть меню на кілька тижнів, орієнтуючись на правила Різдвяного посту. Це полегшить потім щоденне приготування їжі.
- Харчуйтесь максимально різноманітно, щоб організм отримував усі необхідні мікроелементи і був ними насичений.
Які помилки допускають ті, хто постують?
- Найпоширеніша помилка - відмова від підготовчого етапу. Різкий початок посту додає стресу організму, йому важче буде справлятись із своїми функціями.
- Більшість вірян вибирають один вид крупи, овочів і фруктів та строго вживають тільки їх до закінчення посту. Така одноманітність їжі призводить до нестачі мікро- і макроелементів, а це шкодить здоров’ю.
- Ті, хто постують часто тамують голод дозволеною їжею. У результаті переїдають й потім мучаться від болю у шлунку чи відчуття важкості.
- Нестача в раціоні рослинних жирів. Це може спричинити надмірну сухість шкіри й ламкість волосся. Важливою умовою постування є споживання різноманітних олій та горіхів.
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