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Эти ошибки повторяет практически каждый! Как правильно подготовиться к Рождественскому посту

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Понедельник 21 ноября 2022 07:45
Эти ошибки повторяет практически каждый! Как правильно подготовиться к Рождественскому посту Как подготовиться к Рождественскому посту (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Рождественский пост в этом году начался 15 ноября для христиан, празднующих Рождество 25 декабря. А для верующих, которые будут отмечать его 7 января, начало поста приходится на 28 ноября.

Как правильно начать пост и какие ошибки не следует допускать, читайте в материале Styler.

Почему нельзя резко начинать пост?

Организм тяжело переносит резкий отказ от белковой еды и серьезное ограничение в жирах. Это может снизить работоспособность, вызвать апатическое состояние и даже привести к анемии. Поэтому в пост нужно входить постепенно.

Откажитесь от поста, если у вас болезни желудочно-кишечного тракта. Также его нельзя придерживаться людям, которые восстанавливаются после операций, беременным женщинам, детям.

Как подготовить организм к посту?

  • За 7-10 до начала поста постепенно сокращайте употребление животной пищи. Перейдите на легкие блюда без мяса, яиц, сладостей и других продуктов, запрещенных во время поста.
  • Составьте меню на несколько недель, ориентируясь на правила Рождественского поста. Это облегчит затем ежедневное приготовление пищи.
  • Питайтесь очень многообразно, чтоб организм получал все нужные микроэлементы и был ими насыщен.

Какие ошибки допускают постящиеся?

  • Самая распространенная ошибка – отказ от подготовительного этапа. Резкое начало поста придает стрессу организму, ему труднее будет справляться со своими функциями.
  • Большинство верующих выбирают один вид крупы, овощей и фруктов и строго употребляют только их до окончания поста. Такое однообразие пищи приводит к недостатку микро- и макроэлементов, а это вредит здоровью.
  • Постующие часто утоляют голод разрешенной пищей. В результате переедают и затем страдают от боли в желудке или ощущения тяжести.
  • Нехватка в рационе растительных жиров. Это может привести к чрезмерной сухости кожи и ломкости волос. Важным условием постования является потребление различных масел и орехов.

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