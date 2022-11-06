Ніколи цього не робіть! Народні методи, які більше шкодять, ніж лікують

Восени традиційно частішають застуди. Народні методи її лікування кожен знає із дитинства. Проте натирання горілкою, оцтові компреси та інгаляції з картоплі можуть більше нашкодити, ніж принести користі.

У сезон застуд розповідаємо, які народні методи при лікуванні не варто застосовувати й чому. Деталі читайте у матеріалі Styler.

Компреси з оцтом

Народна медицина радить при високій температурі протирати чоло й руки хворого розчином оцту й води. Так дійсно можна трішки збити показники. Проте цей метод категорично протипоказаний дітям. У них дуже тонка шкіра. Оцет проникає через пори, потрапляє в кров і може викликати інтоксикацію. Чим менша дитина, тим небезпечніші для неї оцтові компреси.

Те ж саме стосується натирання алкоголем. Хвору дитину краще протерти змоченим в теплій воді рушником - поступово випаровуючись, вода допомагає знизити температуру.

Парення ніг

Приймати гарячі ванни, робити компреси та використовувати інші теплові методи не можна при температурі вище 38 С. Інакше це може спричинити гіпертермію та різко погіршити стан.

Чай з калини і малини

Чай з калини дійсно корисний, проте його не можна вживати гіпотонікам, оскільки ягоди понижують тиск.

Так само слід бути обережним з малиною. Чай з неї можна пити лише раз на добу. Малина солодка, надмірне її споживання підвищить рівень цукру у крові.

Також не варто використовувати імбир, корицю, гвоздику людям із хворобами кишково-шлункового тракту.

Чай з малини може спровокувати підвищення цукру у крові (Фото: freepik.com)

Часник і цибуля

Часто нежить при застудах рекомендують лікувати цибулею і часником. Їх шматки засовують у носові пазухи. Але це призводить до пошкодження слизової оболонки і, відповідно, абсолютно не покращує стан хворого.

Інгаляції картоплею

При гострих респіраторних вірусних захворюваннях взагалі не варто робити інгаляції. Під дією парів інфекція з верхніх дихальних шляхів може спускатися нижче. Також дихання над картоплею може обпекти слизові оболонки, оскільки людина не в змозі проконтролювати температуру парів.

Алкоголь з перцем

Кожен із нас чув про "суперефективний метод" - горілку з перцем, яка начебто має зігріти хворого. Насправді алкоголь збільшує навантаження на печінку, яка й так перепрацьовує, бо "отримує удар" від ліків, які приймає хворий.

Також алкоголь особливо небезпечний людям із виразкою і панкреатитом. Таке самолікування може призвести до серйозних ускладнень. У важких випадках навіть фатальних.