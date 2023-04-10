Ці помилки при посадці картоплі можуть залишити вас без урожаю

Невдало вибраний час посадки

Якщо посадити картоплю зарано, то вона може замерзати у землі. Або ж бульби стануть водянистими від надто вологого ґрунту.

Оптимальним часом для посадки картоплі вважається період, коли починає розпускатися листя на деревах і кущах. Це відбувається на початок травня. Крайній термін для посадки - не пізніше 22 травня.

Задовгі паростки

Важливо правильно вибрати посадковий матеріал. Картопля з довгими паростками буде дуже довго сходити або взагалі не проросте. Ретельно огляньте бульби перед посадкою. Видаліть усі паростки довші за 3 см.

За тиждень до посадки розкладіть картоплю у місці, на яке потраплятиме сонячне проміння. Так у бульбах накопичаться речовини, які потрібні для зростання.

Надто густа посадка

Іноді господарям хочеться на маленькому клаптику землі вмістити якомога більше грядок. Вони вважають, що так отримають більше врожаю. Але насправді так не можна робити. Щоб рослина сформувала коренеплоди, їй потрібен простір. Якщо кущі будуть розташовані тісно, бульби не зможуть розвиватись.

Якщо для посадки вибрали дрібну чи різану картоплю, то відстань має бути 30-40 см між лунками. А між рядками - 60-70 см.

Також експерти радять наприкінці ряду бульби висадити тісніше на той випадок, якщо десь картопля не проросте, то на це місце можна буде пересадити ці кущі.

Неправильне підживлення

Для гарного росту і формування доброго врожаю картоплі потрібні якісні добрива. Перед посадкою ґрунт має бути підготовленим. Також на кожному етапі розвитку рослини потрібно додавати добрива. А саме:

Азотні добрива потрібні рослині, як тільки почало з’являтися бадилля;

Калійні - коли бадилля виросло;

Фосфорні - коли картопля зацвіла.

Важливо не перестаратись з азотними добривами, оскільки вони женуть у ріст бадилля, а не самі плоди.

Завчасно зібраний урожай

Не варто поспішати викопувати бульби, як тільки вони наберуть більш-менш нормальних розмірів. Вдалим вважається час, коли бадилля вже повністю висохло.

Також не варто тримати картоплю на світлі після збору врожаю. Залиште викопані бульби до вечора сохнути на свіжому повітрі, а тоді складіть на зберігання. Якщо картопля буде занадто довго на сонці, то позеленіє і накопичить отруту - соланін.