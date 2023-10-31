Ці помилки у догляді за волоссям додають вам 10 років та псують абсолютно усе

Ви недостатньо зволожуєте ваше волосся

За словами експерта, жінки часто забувають про те, що з роками догляд за волоссям потрібно змінювати. Якщо у 20 років ви навіть не думали про зволоження, то після 40 на це слід звернути увагу. Робіть маски, а також придивіться до засобів, які додають вашій шевелюрі блиску.

"Додавання вологи у волосся лише покращує загальний вигляд і текстуру. Це також означає, що волосся стане більш слухняним і його стане легше укладати. З віком наше волосся стає більш ламким і тонким, а також схильним до сухості та кучерявості, що може справді додавати віку", - радить трихолог.

Після 40 років почніть обирати засоби для волосся, які будуть його зволожувати (фото: freepik.com)

Ви фарбуєтеся у темні відтінки та забуваєте про бліки

Фарбування волосся також впливає на його сухість. Але це ще не головна проблема. На думку експерта, після 40 років жінкам не слід обирати темні відтінки фарби. Особливо, якщо вони обирають класичне тонування в один колір. Не забувайте про те, що з віком потрібно додавати "відблисків", зверніть увагу на техніки, у яких перукар зробить пасма біля обличчя світлішими.

"Уникайте повністю темного кольору, оскільки він часто псує образ і посилює акцент на перші ознаки старіння. Світліший відтінок волосся виглядає на тлі шкіри набагато гарніше", - вважає Блейк.

Зверніть увагу на колір вашого волосся (фото: freepik.com)

Ви обираєте прості стрижки

Після 40 років жінкам не варто стригти волосся в одну довжину або ж робити ріденький чубчик. Це робить зачіску "важкою". З віком потрібно обирати більш цікаві варіанти.

"Довге та важке волосся однієї довжини часто просто звисає, воно може виглядати обвислим і додавати віку, тому не бійтеся надавати зачісці більше форми та шарів", - радить трихолог.