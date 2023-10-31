Эти ошибки в уходе за волосами добавляют вам 10 лет и портят абсолютно все

Вы недостаточно увлажняете ваши волосы

По словам эксперта, женщины часто забывают о том, что с годами уход за волосами нужно менять. Если в 20 лет вы даже не думали об увлажнении, то после 40 на это следует обратить внимание. Делайте маски, а также присмотритесь к средствам, придающим вашей шевелюре блеска.

"Добавление влаги в волосы лишь улучшает общий вид и текстуру. Это также означает, что волосы станут более послушными и их станет легче укладывать. С возрастом наши волосы становятся более ломкими и тонкими, а также склонными к сухости и кудрявости, что может действительно прибавлять возраст", - советует трихолог.

После 40 лет начните выбирать средства для волос, которые будут их увлажнять (фото: freepik.com)

Вы краситесь в темные оттенки и забываете о бликах

Покраска волос также влияет на их сухость. Но это еще не главная проблема. По мнению эксперта, после 40 лет женщинам не следует выбирать темные оттенки краски. Особенно, если они выбирают классическое тонирование в один цвет. Не забывайте о том, что с возрастом нужно добавлять "блики", обратите внимание на техники, в которых парикмахер сделает пряди у лица светлее.

"Избегайте полностью темного цвета, поскольку он часто портит образ и усиливает акцент на первые признаки старения. Более светлый оттенок волос выглядит на фоне кожи гораздо красивее", - считает Блейк.

Обратите внимание на цвет ваших волос (фото: freepik.com)

Вы выбираете простые стрижки

После 40 лет женщинам не стоит стричь волосы в одну длину или же делать редкую челку. Это делает прическу "тяжелой". С возрастом нужно выбирать более интересные варианты.

"Длинные и тяжелые волосы одной длины часто просто свисают, они могут выглядеть обвисшими и прибавлять возраст, поэтому не бойтесь придавать прическе больше формы и слоев", - советует трихолог.