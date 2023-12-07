Ці кольори стін додають вартості вашому дому: врахуйте це під час ремонту
Під час ремонту у будинку можна обрати кольори, які вам подобаються, і ті, що найкраще відображають стиль. Однак, також варто звертати увагу на тони, які додають цінності дому, роблячи його особливим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Білий
Такий колір чудово підходить для кухонь, віталень, спалень та ванних кімнат.
Він також зробить простір більшим і привабливішим.
"Насправді є лише один колір, який збільшує або, краще сказати, не зменшує вартість вашого будинку, і це білий", - каже дизайнер Ентоні Карріно.
Фахівець додав, що покупці житла побачать білі стіни як чистий аркуш. Це найбільш надійний варіант, якщо ви плануєте продати квартиру або будинок.
Білий колір стін у ванній кімнаті (фото: Freepik)
Кремовий колір
Чудово підходить для кухонь, віталень та спалень
Такий колір ніби допоможе освіжити простір. Стіни кремових кольорів є чудовим тлом для створення гарних акцентів за допомогою меблів чи декору. Вони будуть доречні в дизайні будь-якого стилю.
Кремовий колір стін (фото: Freepik)
Світло-блакитний
Дизайнер каже, що колір чудово підходить для ванних кімнат та спалень
Згідно з опитуванням, світло-блакитний є найпопулярнішим кольором для фарбування ванної кімнати, адже це зона де домовласники хочуть почуватися розслаблено.
Блакитний колір стін робить інтер'єр дорожчим (фото: Freepik)
Сірий
Стіни варто фарбувати у такий колір у вітальні та спальні.
Сірий колір може бути альтернативою білому, він приносить відчуття елегантності та вишуканості.
Темно-сірі стіни чи темно-сині або ж зелені шафи можуть створити розкішний дизайн.
Саме темно-зелений колір зараз дуже популярний. Коли покупці бачать кухню в зелених тонах, у них це викликає захоплення.
Сірий колір стін (фото: Freepik)
Раніше майстер з ремонту назвав побутову техніку, яка найчастіше ламається.
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