Ці кольори стін додають вартості вашому дому: врахуйте це під час ремонту

Під час ремонту у будинку можна обрати кольори, які вам подобаються, і ті, що найкраще відображають стиль. Однак, також варто звертати увагу на тони, які додають цінності дому, роблячи його особливим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Білий

Такий колір чудово підходить для кухонь, віталень, спалень та ванних кімнат.

Він також зробить простір більшим і привабливішим.

"Насправді є лише один колір, який збільшує або, краще сказати, не зменшує вартість вашого будинку, і це білий", - каже дизайнер Ентоні Карріно.

Фахівець додав, що покупці житла побачать білі стіни як чистий аркуш. Це найбільш надійний варіант, якщо ви плануєте продати квартиру або будинок.

Білий колір стін у ванній кімнаті (фото: Freepik)

Кремовий колір

Чудово підходить для кухонь, віталень та спалень

Такий колір ніби допоможе освіжити простір. Стіни кремових кольорів є чудовим тлом для створення гарних акцентів за допомогою меблів чи декору. Вони будуть доречні в дизайні будь-якого стилю.

Кремовий колір стін (фото: Freepik)

Світло-блакитний

Дизайнер каже, що колір чудово підходить для ванних кімнат та спалень

Згідно з опитуванням, світло-блакитний є найпопулярнішим кольором для фарбування ванної кімнати, адже це зона де домовласники хочуть почуватися розслаблено.

Блакитний колір стін робить інтер'єр дорожчим (фото: Freepik)

Сірий

Стіни варто фарбувати у такий колір у вітальні та спальні.

Сірий колір може бути альтернативою білому, він приносить відчуття елегантності та вишуканості.

Темно-сірі стіни чи темно-сині або ж зелені шафи можуть створити розкішний дизайн.

Саме темно-зелений колір зараз дуже популярний. Коли покупці бачать кухню в зелених тонах, у них це викликає захоплення.

Сірий колір стін (фото: Freepik)