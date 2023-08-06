Ці помідори в жодному разі не можна консервувати. І ось чому

Не всі помідори однаково підходять для консервування, а деякі з них не можна вживати і в сирому вигляді.
Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.
Багато хто споживає в їжу зелені томати. Але робити цього не варто, адже в таких плодах міститься токсична речовина соланін.
У великих дозах вона може призвести до серйозного отруєння.
Соланін - одна з найдавніших і найвідоміших отрут. Вона міститься і в іншій пасльоновій культурі - ягодах, які виростають на надземній частині картоплі.
Якщо ви їсте зелені томати, так само вживаєте соланін.
Якщо томат ще зелений, але вже доріс до сортового розміру і налився, його можна зірвати, покласти у світле місце і він дозріє. В такому разі помідори втрачають токсичність і стають придатними.
Зелені томати (які доросли і налилися) цілком можна консервувати і без дозрівання.
Так само можна консервувати бурі томати (ті, що почали червоніти).
Важливо не вживати зелений томат, який ще не набув блиску. Плід, який не має блиску навіть після дозрівання на світлі (без куща), вживати в їжу не можна, як і консервувати. Він містить багато соланіну.
Для консервації цілими найкраще підходять помідори типу "сливка", а от м'ясисті крупні сорти краще використовувати для соусів, кетчупів, соків.
Раніше ми писали про огірки, які в жодному разі не годяться для консервування.
Також дізнайтеся, як прискорити дозрівання томатів на кущі.