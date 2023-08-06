Эти помидоры ни в коем случае нельзя консервировать. И вот почему

Не все помидоры подходят для консервирования, а некоторые из них нельзя употреблять и в сыром виде.
Что об этом известно - в материале Styler далее.
Многие потребляют в пищу зеленые томаты. Но делать этого не стоит, ведь в таких плодах содержится токсичное вещество соланин.
В больших дозах он может привести к серьезному отравлению.
Соланин - один из самых древних и самых известных ядов. Он содержится и в другой пасленовой культуре - ягодах, растущих на надземной части картофеля.
Если вы едите зеленые томаты, так же употребляете соланин.
Если томат еще зеленый, но уже дорос до сортового размера и налился, его можно сорвать, положить в светлое место, и он дозреет. В этом случае помидоры теряют токсичность и становятся пригодными.
Зеленые томаты (которые доросли и налились) вполне можно консервировать и без дозревания.
Так же можно консервировать бурые томаты (начавшие краснеть).
Важно не употреблять зеленый томат, который еще не приобрел блеска. Плод, не имеющий блеска даже после дозревания (без куста), употреблять в пищу нельзя, как и консервировать. Он содержит много соланина.
Для консервации целиком лучше всего подходят помидоры типа "сливка", а вот мясистые крупные сорта лучше использовать для соусов, кетчупов, соков.
Раньше мы писали об огурцах, которые ни в коем случае не годятся для консервирования.
Также узнайте, как ускорить дозревание томатов на кусте.