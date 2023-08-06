Эти помидоры ни в коем случае нельзя консервировать. И вот почему

Эти помидоры нельзя даже есть

Многие потребляют в пищу зеленые томаты. Но делать этого не стоит, ведь в таких плодах содержится токсичное вещество соланин.

В больших дозах он может привести к серьезному отравлению.

Соланин - один из самых древних и самых известных ядов. Он содержится и в другой пасленовой культуре - ягодах, растущих на надземной части картофеля.

Если вы едите зеленые томаты, так же употребляете соланин.

Как предотвратить отравление

Если томат еще зеленый, но уже дорос до сортового размера и налился, его можно сорвать, положить в светлое место, и он дозреет. В этом случае помидоры теряют токсичность и становятся пригодными.

Можно ли консервировать зеленые томаты

Зеленые томаты (которые доросли и налились) вполне можно консервировать и без дозревания.

Так же можно консервировать бурые томаты (начавшие краснеть).

Какие плоды нельзя ни консервировать, ни есть сырым

Важно не употреблять зеленый томат, который еще не приобрел блеска. Плод, не имеющий блеска даже после дозревания (без куста), употреблять в пищу нельзя, как и консервировать. Он содержит много соланина.

Какие еще томаты нельзя консервировать:

слишком крупные

потрескавшиеся

которые начали портиться

с большими белыми жилками внутри

Для консервации целиком лучше всего подходят помидоры типа "сливка", а вот мясистые крупные сорта лучше использовать для соусов, кетчупов, соков.